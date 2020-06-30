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30 червня 2020, вівторок, 12:32 412
Політика 2020-06-30T13:45:02+03:00
Українські Новини
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк

Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7

Анна Рудык
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба
Олег Бахматюк. Фото: прес-служба

Олег Бахматюк звернувся до послів "Великої сімки" із заявою про незаконні утиски прав і свобод з боку керівництва НАБУ в корисливих інтересах з метою отримання контролю над однією з найбільших аграрних компаній України.

Відповідне звернення, направлене до послів країн G7 (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада), розміщене на офіційному сайті компанії Олега Бахматюка "Укрлендфармінг".

В листі до послів "Великої сімки" Бахматюк пише, що справа НАБУ проти нього пов’язана з численними процесуальними порушеннями з боку слідчих органів і з особистими інтересами вищих посадових осіб держави. Серед таких осіб Бахматюк називає директора НАБУ Артема Ситника, який відмовляється виконувати остаточне рішення суду і закривати справу, яка була відновлена постановою колишнього заступника генпрокурора Каська з численними порушеннями законодавства після того, як вона вже була розслідувана і закрита рішеннями судів через відсутність складу злочину.

Зокрема Бахматюк заявляє, що "спираючись на відомі мені факти і на публікації журналістських розслідувань авторитетних українських ЗМІ, що повторне протизаконне відкриття справи проти мене ініціював колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, який має бізнес-інтереси в аграрній галузі. Предметом його інтересу є моя аграрна компанія, яка є однією з найбільших в Україні". Бахматюк пише, що "виконавцем цього замовлення є Голова НАБУ Артем Ситник".

Бізнесмен також зауважив, що він і його компанія незаконно потерпали від неправомірних утисків, що підтверджується рішенням суду, а саме розслідування з вересня минулого року відбувалося з численними грубими порушеннями законодавства. "Зараз відбуваються чергові порушення норм і принципів права. НАБУ і САП не виконують остаточне та таке, що не підлягає оскарженню, рішення Печерського районного суду м. Києва і Офісу Генерального прокурора про закриття справи". Він вважає, що має всі перспективи отримати позитивне рішення міжнародних судів щодо порушення його прав з боку НАБУ, але "в умовах кричущого порушення норм закону і прав людини в Україні з боку посадових осіб такі рішення міжнародних судів на нашу користь можуть бути ухвалені занадто пізно і компанія може перейти під контроль людей, пов’язаних з владою, з порушенням прав міжнародних інвесторів компанії".

Бізнесмен заявив послам, що "абсолютно незаконні та упереджені дії директора НАБУ Артема Ситника, що мають усі ознаки змови, не виключаю - з метою передачі під контроль іншим особам моєї аграрної компанії, в якій працює 27 тисяч людей, яка виробляє 1% ВВП і яка за останні 3 роки сплатила 7,7 млрд грн податків. Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов’язані з економічними інтересами щодо моєї компанії".

Нагадаємо, що Печерський районний суд м.Києва визнав незаконним відновлення провадження проти Бахматюка колишнім заступником генпрокурора Віталієм Каськом. Справа була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Однак висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтвердили, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

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