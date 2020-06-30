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  • Андрій Саварець: законопроєкти про скасування акцизу на авто – правильний крок, документу потрібні доопрацювання
30 червня 2020, вівторок, 10:05 9
Політика 2020-06-30T10:30:02+03:00
Українські Новини
Андрій Саварець: законопроєкти про скасування акцизу на авто – правильний крок, документу потрібні доопрацюван

Андрій Саварець: законопроєкти про скасування акцизу на авто – правильний крок, документу потрібні доопрацювання

Анна Рудык
Андрій Саварець
Андрій Саварець

Експерт з правових питань Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець вважає, що зареєстровані у Верховній раді законопроєкти №3704, №3705, №3706 є кроком вперед на шляху до більшої доступності автомобілів. 

Зокрема, згаданими законопроєктами  пропонується вивести автомобілі з категорії підакцизних товарів, при розмитненні залишити мито і ПДВ та запровадити техогляд для транспортних засобів до 2005 року випуску.

Такі ініціативи потребують доопрацювання для мінімізації корупційних ризиків. Зокрема, автори пропонують при розмитнення вживаного авто залишити мито ПДВ, які залежать від митної вартості автомобіля. Наразі митники можуть прийняти "липову" вартість авто, натомість не погодитися з достовірною.

У законотворчих пропозиціях передбачені пільги при розмитнення легкових авто, вантажівок та автобусів для певних категорій населення. Автори законопроекту поки не передбачили запобіжники щодо зловживань при розмитненні цих транспортних засобів пільговими категоріям осіб.  Коли автомобіль після оформлення у пільговому режимі буде переданий третім особам, вважає експерт. Ця норма також сприятиме виникненню тіньового ринку "пільгових документів". Крім того, іноді одній особі матеріально не під силу ввезти, і автобус, і легковик, і вантажівку, тому виникне бажання передати свої пільги іншим особам. Доцільно запровадити рівні умови розмитнення всьому населенню.

Народні депутати також хочуть повернути технічний огляд транспортних засобів, які випущені до 2005 року. Враховуючи минулий досвід проходження техогляду власниками транспортних засобів, ця ініціатива може створити умови для корупції.

Запропонована авторами розстрочка з виплати ПДВ є прогресивною ідеєю, однак у нинішньому вигляді це призведе до ускладнення адміністрування – збільшення навантаження на працівників митниці/податкової (в залежності від того, який орган має контролювати) та необхідності розширювати штат співробітників.

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