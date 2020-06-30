Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог

Інвестори банку "Аркада" спіймали депутата Київради Ігоря Мірошниченка на роздачі грошей мітингувальникам перед акцією, яку він проводив разом із громадськими організаціями "Стоп Свавіллю" та "Твердиня" в п'ятницю під КМДА. Про це написав пост і опублікував відео у себе в фейсбук політолог і журналіст Кирило Сазонов.

"У п'ятницю під КМДА відбулася одночасно дуже смішна і сумна історія. Відомий борець із забудовниками і депутат Київради Ігор Мірошниченко (колишній народний, між іншим) привів під КМДА групу підлітків і пенсіонерів із символікою організацій "Твердиня" та "Стоп Свавіллю". Не встиг Мірошниченко вимовити пару слів, як до його акції підтягнулися інвестори банку "Аркада", які розташували поряд наметове містечко. Вони активно втрутилися в процес, заволоділи мікрофоном і почали звинувачувати Мірошниченко в тому, що саме він і його проплачені активісти здійснили рейдерську атаку на банк "Аркада". До бійки, на щастя, не дійшло - Мірошниченко сховався всередині КМДА. А бабусь, студентів та інших активістів із плакатами інвестори "Аркади" прогнали геть. Обурені вкладники розповідали, що бачили, як Мірошниченко незадовго до акції роздавав по 100 грн. цим підліткам і пенсіонерам біля Оперного театру", - написав Кирило Сазонов.

Він підкреслив, що про замовний характер цих акцій говорить участь в них Мірошниченко та коштовна медійна підтримка, в тому числі, такими журналістами як Дмитро Джангіров.

"На деяких сайтах вийшли оперативні і дуже схожі новини з практично ідентичними заголовками та текстом. Крім того, блог на підтримку акції написав Дмитро Джангіров, що теж повеселило розуміючих людей. Цікаво інше. При всій своїй довгій політичній кар'єрі Мірошниченко важко назвати щедрим олігархом. Значить, акцію і правильні новини оплачує хтось інший? Гаразд, я дам цій щедрій людині безкоштовну пораду. Не витрачайте гроші на дурниці. Погане виконання здатне звести до нуля ККД незалежно від кількості коштів і зусиль", - зазначив політолог.

Раніше правозахисник Масі Найєм заявив, що лідери "Твердині" (Юрій Федоренко) і "Стоп Свавіллю" (Сергій Северин) дискредитують громадський рух, зокрема, тим, що використовують на своїх акціях літніх людей.

"Після того, як ці активісти "зайшли" до "Комісії з перевірки інформації про резонансні об'єкти будівництва" при КМДА, вони почали проводити мітинги під офісами продажів вузького кола забудовників, але чомусь не біля дійсно скандальних об'єктів як, наприклад, забудова Протасового Яру. Масова закупівля пенсіонерок, які використовуються для тримання банерів і заповнення місця в наметах. Хвилі "джинсових" публікацій в ЗМІ з відверто маячними заголовками. Чутки у активістській тусовці про те, що з тим-то забудовником вже зійшлися і домовилися, його вже не чіпаємо, йдемо "тролити" інших. Вся ця історія відверто смердить, і насправді нагадує рекет", - написав Масі Найєм.