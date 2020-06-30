підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог
30 червня 2020, вівторок, 08:52 346
Політика 2020-06-30T09:15:17+03:00
Українські Новини
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог

Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог

Анна Рудык
Ігор Мірошниченко. Фото: 2000.ua
Ігор Мірошниченко. Фото: 2000.ua

Інвестори банку "Аркада" спіймали депутата Київради Ігоря Мірошниченка на роздачі грошей мітингувальникам перед акцією, яку він проводив разом із громадськими організаціями "Стоп Свавіллю" та "Твердиня" в п'ятницю під КМДА. Про це написав пост і опублікував відео у себе в фейсбук політолог і журналіст Кирило Сазонов.

"У п'ятницю під КМДА відбулася одночасно дуже смішна і сумна історія. Відомий борець із забудовниками і депутат Київради Ігор Мірошниченко (колишній народний, між іншим) привів під КМДА групу підлітків і пенсіонерів із символікою організацій "Твердиня" та "Стоп Свавіллю". Не встиг Мірошниченко вимовити пару слів, як до його акції підтягнулися інвестори банку "Аркада", які розташували поряд наметове містечко. Вони активно втрутилися в процес, заволоділи мікрофоном і почали звинувачувати Мірошниченко в тому, що саме він і його проплачені активісти здійснили рейдерську атаку на банк "Аркада". До бійки, на щастя, не дійшло - Мірошниченко сховався всередині КМДА. А бабусь, студентів та інших активістів із плакатами інвестори "Аркади" прогнали геть. Обурені вкладники розповідали, що бачили, як Мірошниченко незадовго до акції роздавав по 100 грн. цим підліткам і пенсіонерам біля Оперного театру", - написав Кирило Сазонов.

Він підкреслив, що про замовний характер цих акцій говорить участь в них Мірошниченко та коштовна медійна підтримка, в тому числі, такими журналістами як Дмитро Джангіров.

"На деяких сайтах вийшли оперативні і дуже схожі новини з практично ідентичними заголовками та текстом. Крім того, блог на підтримку акції написав Дмитро Джангіров, що теж повеселило розуміючих людей. Цікаво інше. При всій своїй довгій політичній кар'єрі Мірошниченко важко назвати щедрим олігархом. Значить, акцію і правильні новини оплачує хтось інший? Гаразд, я дам цій щедрій людині безкоштовну пораду. Не витрачайте гроші на дурниці. Погане виконання здатне звести до нуля ККД незалежно від кількості коштів і зусиль", - зазначив політолог.

Раніше правозахисник Масі Найєм заявив, що лідери "Твердині" (Юрій Федоренко) і "Стоп Свавіллю" (Сергій Северин) дискредитують громадський рух, зокрема, тим, що використовують на своїх акціях літніх людей.

"Після того, як ці активісти "зайшли" до "Комісії з перевірки інформації про резонансні об'єкти будівництва" при КМДА, вони почали проводити мітинги під офісами продажів вузького кола забудовників, але чомусь не біля дійсно скандальних об'єктів як, наприклад, забудова Протасового Яру. Масова закупівля пенсіонерок, які використовуються для тримання банерів і заповнення місця в наметах. Хвилі "джинсових" публікацій в ЗМІ з відверто маячними заголовками. Чутки у активістській тусовці про те, що з тим-то забудовником вже зійшлися і домовилися, його вже не чіпаємо, йдемо "тролити" інших. Вся ця історія відверто смердить, і насправді нагадує рекет", - написав Масі Найєм.

Більше новин про:

Відкриють спортзали і ресторани: Чернівецька область з 1 липня пом'якшує карантин
Іран передав у Францію "чорні ящики" збитого літака МАУ
Новини
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
На Донбасі окупанти 12 разів влаштовували провокації із забороненою зброєю, поранені два бійця ЗСУ 08:31
ВООЗ відправить експертів до Китаю з метою пошуку джерела виникнення коронавірусу 08:30
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: куму і на скільки збільшать виплати 05:02 Інфографіка
Після довгих вихідних гривня трохи подорожчала. Курс валют на вівторок 05:00
більше новин
Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням Конституції, — екс-заступник генпрокурора Голомша 10:05
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні падає 2 дні поспіль і 27 червня знизилася до 917 10:35
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
більше новин
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: куму і на скільки збільшать виплати 05:02 Інфографіка
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль 10:33
більше новин
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok