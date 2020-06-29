Андрій Герус: на цьому тижні у Києві можуть бути страйки шахтарів

На цьому тижні в Києві можуть пройти страйки шахтарів, які позиціонуються як протести гірників держпідприємств, але нардеп від "Слуги народу" і глава Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус пише на своїй сторінці в Facebook, що більшість присутніх на протест гірників працюють на підприємствах ДТЕК.

Крепость-2.

На цьому тижні у Києві можуть бути страйки шахтарів. Офіційно позиціонуються вони, як страйки шахтарів державних шахт, але насправді це не зовсім так.

На більшості державних шахт заробітна плата виплачена за травень або частково за травень (окрема історія шахта Краснолиманська, де пласти були виведені у приватну власність і де "погосподарював" Кропачев).

Тобто заборгованість на більшості держшахт менше одного місяця. Ситуація не ідеальна, але явно не така, щоб шахтарі ішли на страйки. Для прикладу, рік тому – у червні 2019 року – борги перед шахтарями держшахт складали 2-4 місяці. Сьогодні ситуація набагато краща.

За наявною інформацією, основна кількість шахтарів буде їхати із шахт ДТЕК, а саме "ДТЕК Добропіллявугілля".

У грудні 2010 року компанія ДТЕК уклала договір оренди державних шахт "Добропіллявугілля" строком на 49 років. Це вугілля використовувалося для потреб власної генерації, адже майже 70% теплової генерації належить також компанії ДТЕК. У 2016-2019рр це вугілля закладалося у тарифи по ціні Роттердам+, приносячи приватним акціонерам багатомільярдні прибутки.

У квітні 2020 року у зв’язку із глобальним погіршенням кон’юнктури ринку, ДТЕК приймає рішення призупинити експорт електричної енергії в Угорщину (там ціни нижчі, аніж в Україні). Також компанія не працює на експортному ринку вугілля. Це зумовлює зменшення потреб у вугіллі. У зв’язку із цим після короткого простою шахти "Павлоградвугілля", які у приватній власності ДТЕК, все-таки запускаються у роботу на повну потужність. А ось шахти "Добропіллявугілля", які в оренді у ДТЕК до 2059р, практично повністю призупинили видобуток.

У 2018 році компанія ДТЕК вже робила спроби через суди розірвати договори оренди окремих шахт, але апеляційний суд став на сторону держави – договір оренди був заключений на 49 років, а не на період, коли можна знімати вершки.

Цікаві і вимоги, які вказані на цьому оголошенні: виконувати прогнозний баланс і т.д., що є явно нетиповими вимогами таких страйків і підказують, що ці ідеї формувалися не на шахтах, а у приватних офісах.

Але якщо вже говорити про виконання прогнозного балансу, то у прогнозному балансі вказано також експорт е/е. У минулі роки такий експорт складав 5 млрд кВт-год, що еквівалентно 2,5 млн тон вугілля. 90% цього експорту здійснювала компанія ДТЕК, яка і спалювала донбаське вугілля на Бурштинській ТЕС.

На травень експорт із Бурштинського енергоострова (в Угорщину) у прогнозному балансі був закладений на рівні 385 млн кВт-год, а по факту склав лише 0,2 млн кВт-год. Чому ж ДТЕК не виконує прогнозний баланс, чому інші його мають виконувати, а одна компанія, рівніше за інших, може не виконувати? Адже нереалізований експорт – це і є неспалене вугілля та шахти у простої.

Правда проста – просто набагато вигідніше вимагати зупинки атомних блоків в Україні, щоб тут продавати дорожче, аніж працювати у реальній конкуренції на європейських ринках, де конкуренція призвела до нижчих цін.

Особливо цинізму додає той факт, що якраз ця ж приватна компанія збудувала понад 1100 МВт потужностей сонячних та вітроелектростанцій, які працюють на найвищому у Європі "зеленому" тарифі і тепер забирають роботу у шахтарів шахт ДТЕК.

Взагалі українська енергетика – це, на жаль, негативний приклад участі приватного бізнесу у галузі. Вижимати надприбутки у приватні кишені, не інвестувати у технологічність та конкурентоздатність, а потім всі проблеми приватного бізнесу скидати на державу. Використовуючи шантаж, маніпулювання шахтарями, скуповуючи політиків та включаючи пропаганду на своїх телевізійних каналах.

На сьогодні є два шляхи вирішення проблеми: 1) Приватна компанія перестає робити бізнес політичними шантажами, відновлює експорт е/е на конкурентні європейські ринки – це дає додаткову роботу шахтарям; 2) держава зупиняє ще додаткові блоки АЕС, фінансова криза Енергоатому посилюється, зростає ціна е/е та тарифи для кінцевих споживачів.

Моя позиція – варіант 1.

В Києві очікуються страйки шахтарів. Скріншот Facebook/Andriy Gerus

На цьому тижні в Києві очікуються страйки шахтарів. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Страйки шахтарів. Фото: Facebook/Andriy Gerus