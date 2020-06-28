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28 червня 2020, неділя, 10:05 617
Судова влада 2020-06-28T12:00:02+03:00
Українські Новини
Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням Конституції, — екс-заступник генпрокурор

Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням Конституції, — екс-заступник генпрокурора Голомша

Кира Молчанова
НАБУ, Микола Голомша, Конституція України, Рішення суду
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Колишній перший заступник Генерального прокурора України Микола Голомша прокоментував закриття справи проти Писарука і Бахматюка прокуратурою і заяви НАБУ про відмову виконувати рішення суду.

Про це Микола Голомша заявив  УНІАН,  коментуючи закриття Генеральною прокуратурою справи проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка, що стосувалась надання стабілізаційного кредиту VAB банку. Юрист вважає, що наступним кроком після закриття справи має бути притягнення до відповідальності посадової особи, яка вчинила порушення з незаконним відкриттям справи у 2019 році: “Справа закрита цілком об’єктивно. Людина одним розчерком пера відразу після призначення, не бачивши ні сторінки матеріалів кримінального провадження, з порушенням строків розслідування відкриває справу. Це порушення КПК і здорового глузду. За це має бути кримінальна відповідальність посадової особи, яка це вчинила”. Нагадаємо, справу тоді відновив вже колишній заступник генпрокурора Касько.

Позавчорашні заяви НАБУ про небажання виконувати рішення суду і закривати справу шляхом оскарження рішення Печерського суду у Вищому антикорупційному суді  Голомша вважає порушенням Конституції. “Ухвала Печерського суду не підлягає оскарженню. Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням статті 19 Конституції України, яка передбачає, що всі гілки влади, посадові особи діють у спосіб, визначений Конституцією і законами України. Будь-яке намагання ігнорувати або втручатись у діяльність тієї чи іншої гілки влади, є протиправним і тягне за собою відповідальність, - заявив юрист. -  Такі заяви є некоректними. Оскарження ж Антикорупційним судом рішення Печерського суду є незаконним і таким, що суперечить Конституції.”

Нагадаємо, що Печерський районний суд ухвалив рішення, яке визнало незаконним відновлення справи проти Писарука і Бахматюка , що стосувалася рефінансування, наданого НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджували, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - на виплати вкладникам банку.

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