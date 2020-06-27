Дії НАБУ по оскарженню рішення про закриття справи Бахматюка є нонсенсом, — юрист

Член Ради громадського контролю НАБУ юристка Тетяна Козаченко відреагувала на заяву НАБУ щодо небажання відомством Ситника виконувати рішення суду. Козаченко заявила, що характер дій НАБУ в цій ситуації ні чим зараз не відрізняється від того, з чим НАБУ "бореться".

Юристка Тетяна Козаченко на своїй сторінці на Фейсбук прокоментувала вчорашнє рішення Офісу Генерального прокурора на виконання постанови Печерського районного суду столиці про закриття справи щодо колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка по рефінансуванню VAB банку в період банківської кризи 2014 року. За її словами, постанова заступника генпрокурора про відновлення справи була винесена з численними порушеннями, що підтвердив і суд. Також вона засудила реакцію НАБУ, яке відмовляється виконувати рішення суду і не планує закривати справу.

Заяву про невиконання рішення суду НАБУ мотивує тим, що подало апеляцію в іншу судову інстанцію, Апеляційну палату ВАКС. Між тим, зауважує Козаченко, така апеляція є нонсенсом. "Ухвала Печерського суду НЕ підлягає оскарженню. Те, що НАБУ рішення Печерського суду оскаржило до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, є наступним нонсенсом. Апеляційна палата ВАКС не є і не може бути апеляційним судом по ухвалі Печерського суду (в силу п.20 ч.1 ст.3 КПК України)", - пише адвокат.

"Довіра до державних органів буде тільки в тому випадку, коли вони будуть діяти законно, і НАБУ тут не виключення. Бо характер дій НАБУ ні чим зараз не відрізняється від того з чим НАБУ "бореться", - прокоментувала Козаченко заяву НАБУ.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.