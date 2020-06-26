Внаслідок впровадження RAB-регулювання країна отримає мільярди інвестицій, – директор енергопрограм Центру Разумкова Омельченко

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що імплементація RAB-регулювання для операторів розподільних мереж позитивно позначиться на економіці України – дозволить залучити багатомільярдні інвестиції протягом 10 років.

Про це повідомило інтернет-видання Дело.ua.

"Впровадження RAB-регулювання дозволить залучити на порядок більше інвестицій, ніж зараз, йдеться про мільярди доларів до 2030 року. Це дозволить створити робочі місця не лише на підприємствах розподільних мереж, але й на заводах виробників обладнання. Збільшаться надходження до держбюджету. З'явиться альтернатива ОВДП, якої раніше не було, а краще вкладати кошти у конкретні інвестпроекти, і все це стане доступно з впровадженням RAB", - зазначив Володимир Омельченко.

На його думку, імплементація RAB-регулювання вплине на рівень надійності енергопостачання. "І головне – покращиться енергопостачання, показник SAIDI, який характеризує якість енергопостачання, зараз Україна на останньому місці за цим показником, а при впровадженні RAB вийде на середній рівень. Це дозволить здешевити підключення до энгергомереж, що важливо для інвесторів", - підкреслив експерт.

За його словами, країна з надійним енергопостачанням – однозначно приваблива і для внутрішніх, і для зовнішніх інвесторів. "Ніхто не буде вкладати у промисловість та поновлювані джерела енергії, якщо країна не має надійного енергозабезпечення", - вважає Омельченко.

Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю. На думку ЄВА, впроваджуючи нову модель варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB-регулювання, а саме – уникнути поділу бази активів на нову і стару та впровадити єдину ставку, рівну середньозваженої вартості капіталу WACC. На думку Ernеst & Young, ставка WACC також є економічно доцільною і робить обленерго привабливим і зрозумілим для будь-якого інвестора, що важливо для Фонду держмайна, який чекає RAB-тариф для запуску приватизації державних обленерго. Раніше Міненерго закликало Регулятора при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку.