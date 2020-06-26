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26 червня 2020, пʼятниця, 15:42 389
Економіка 2020-06-26T17:15:03+03:00
Українські Новини
Не можна розкидатися професіоналами, які працюють на Одеському припортовому заводі, — керівник "Агро Газ Трейд

Не можна розкидатися професіоналами, які працюють на Одеському припортовому заводі, — керівник "Агро Газ Трейдинг" Горбуненко

Валерия Драгомирова
Одеський припортовий завод (ОПЗ). Фото: yuzhny.in.ua
Одеський припортовий завод (ОПЗ). Фото: yuzhny.in.ua

Конкурентною перевагою Одеського припортового заводу є висококваліфіковані кадри, розкидатися якими неприпустимо. У рамках майбутньої приватизації ОПЗ необхідно забезпечити соціальні гарантії для працівників заводу.

Таку думку в авторському матеріалі на "НВ Бізнес" висловив Олександр Горбуненко, генеральний директор і партнер компанії "Агро Газ Трейдинг", яка є постачальником природного газу для ОПЗ за давальницьким договором.

"Унікальність Одеського припортового заводу – це ще й люди, висококласні оператори з вищою освітою, на спеціальну підготовку яких витрачається близько 2 років. Такими професіоналами розкидатися не можна. Майже три тисячі заводчан залежать від постійного завантаження підприємства. Воно означає для них стабільну роботу, зарплату та впевненість у завтрашньому дні. Колектив заводу об'єднаний в доволі згуртовану і активну профспілкову організацію, думка якої обов'язково має бути вислухана при підготовці до аукціону. В перелік інвестиційних зобов'язань майбутніх власників має сенс включити соціальні гарантії для персоналу. Це як мінімум збереження існуючого соцпакета на отримання медичних та рекреаційних послуг", - зазначив Горбуненко.

Горбуненко впевнений, що альтернативи приватизації ОПЗ не існує, проте у виграші повинні залишитися і держава, і завод з його трудовим колективом, і майбутній інвестор.

"Ідеального рецепту приватизації Одеського припортового заводу немає. Ясно, що він повинен враховувати ряд ключових вимог. Це збереження цілісності виробничих ланцюжків. Одночасно надання їм гнучкості і динамічності відповідно до швидко мінливих умов ринку. А також дотримання інтересів трудового колективу. На цих трьох китах і необхідно будувати діалог з усіма залученими сторонами: профкомом ОПЗ, інвестиційним радником Фонду держмайна, інвестиційною та бізнес-спільнотою. Тому що істина народжується тільки у відкритій і компетентній дискусії", - вважає керівник АГТ.

Нагадаємо, ОПЗ з моменту відновлення роботи в серпні минулого року виробив понад 670 тис. тонн карбаміду і більше 62 тис. тонн аміаку. Понад 90% продукції реалізується на зовнішніх ринках.

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