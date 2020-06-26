підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Люди повинні бути усвідомленими, а не звинувачувати у всіх бідах медсистему, — Постернак
26 червня 2020, пʼятниця, 15:35 312
Кабмін 2020-06-26T17:30:03+03:00
Українські Новини
Люди повинні бути усвідомленими, а не звинувачувати у всіх бідах медсистему, — Постернак

Люди повинні бути усвідомленими, а не звинувачувати у всіх бідах медсистему, — Постернак

Елена Новикова
Міністерство охорони здоров'я України. Фото з відкритих джерел
Міністерство охорони здоров'я України. Фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я України доклало всіх зусиль для забезпечення безпеки громадян країни, а нинішнє зростання захворюваності пов'язане з недбалим ставленням українців до приписів МОЗа. Про це заявляє політтехнолог Олег Постернак на своїй сторінці в Facebook.

У своїй публікації Постернак підкреслює, що українці не сприймають нинішній літній сезон як карантин і ігнорують рекомендації МОЗа, навіть незважаючи на різкий приріст захворюваності:

"В країні спостерігається небувале зростання захворюваності коронавірусом, а ось про карантин тепер не нагадує рівним рахунком нічого: хіба, що тільки рідкісні маски на обличчях відвідувачів магазинів або пасажирів автобусів. Але і ті або під носом, чи на підборідді, або ще краще - в кишені", - пише він.

Політолог зазначає, що влада, в свою чергу, зробила всі заходи для забезпечення епідеміологічної безпеки і підготувалась до другої хвилі COVID-19:

"МОЗ і так зробив максимум, щоб забезпечити безпеку українцям з системою охорони здоров'я, яка шкутильгає, і підготувався до другої хвилі COVID-19. Де ще ми спостерігаємо картину заповнюваності ліжок у 30%? Ніде! Тому що це кращий показник, і ось це і є характеристика роботи міністерства".

На думку експерта зараз саме на громадянах України, лежить відповідальність за різкий приріст коронавірусних інфікованих, і саме вони повинні ставитися до ситуації більш свідомо і виконувати карантинні правила, а не звинувачувати в недосконалості системи охорони здоров'я України:

"Це люди повинні бути усвідомленими, а не звинувачувати у всіх бідах медсистему. Вона не гумова, і не витримає всіх наших скарг. Простіше, просто надіти маску, виконувати всі розпорядження МОЗа, і трохи потерпіти. Тому що далі буде краще, тільки якщо ми самі будемо краще", - резюмує він.

Більше новин про:

Проти гендиректора "Укрпошти" Смілянського відкрили справу
"Голос" виключив Вакарчука з виборчого списку партії
Новини
В квітні-травні жителі Чернігівщини в 1,5 рази збільшили споживання газу 16:59 Прес-реліз
З початку відновлення 250 пасажирів не змогли вилетіти з України з аеропорту "Київ" 16:42
Курс НБУ на понеділок: гривня зросла в ціні 16:39
Внаслідок впровадження RAB-регулювання країна отримає мільярди інвестицій, – директор енергопрограм Центру Разумкова Омельченко 16:35
Корки на трасі Київ - Одеса. Фото: Facebook/Григорій Веприк
Фото дня: Перед святковими вихідними на в'їзді в Одесу утворився величезний затор 16:07
більше новин
Ці "нові обличчя" цинічніші, ніж попередні, - Яхно про голову ДКАУ Усова та обшуках у мерії Одеси 12:02
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов, - ЗМІ 17:23
Поліція затримала активістів, які планували зірвати акцію Нацкорпусу в Запоріжжі, - ЗМІ 20:16
більше новин
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики 10:06
Ще одну область України може затопити: українцям порадили не їхати на відпочинок 17:38
більше новин
Київ поверне карантинні обмеження в транспорті в разі зростання кількості хворих на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok