Люди повинні бути усвідомленими, а не звинувачувати у всіх бідах медсистему, — Постернак

Міністерство охорони здоров'я України доклало всіх зусиль для забезпечення безпеки громадян країни, а нинішнє зростання захворюваності пов'язане з недбалим ставленням українців до приписів МОЗа. Про це заявляє політтехнолог Олег Постернак на своїй сторінці в Facebook.

У своїй публікації Постернак підкреслює, що українці не сприймають нинішній літній сезон як карантин і ігнорують рекомендації МОЗа, навіть незважаючи на різкий приріст захворюваності:

"В країні спостерігається небувале зростання захворюваності коронавірусом, а ось про карантин тепер не нагадує рівним рахунком нічого: хіба, що тільки рідкісні маски на обличчях відвідувачів магазинів або пасажирів автобусів. Але і ті або під носом, чи на підборідді, або ще краще - в кишені", - пише він.

Політолог зазначає, що влада, в свою чергу, зробила всі заходи для забезпечення епідеміологічної безпеки і підготувалась до другої хвилі COVID-19:

"МОЗ і так зробив максимум, щоб забезпечити безпеку українцям з системою охорони здоров'я, яка шкутильгає, і підготувався до другої хвилі COVID-19. Де ще ми спостерігаємо картину заповнюваності ліжок у 30%? Ніде! Тому що це кращий показник, і ось це і є характеристика роботи міністерства".

На думку експерта зараз саме на громадянах України, лежить відповідальність за різкий приріст коронавірусних інфікованих, і саме вони повинні ставитися до ситуації більш свідомо і виконувати карантинні правила, а не звинувачувати в недосконалості системи охорони здоров'я України:

"Це люди повинні бути усвідомленими, а не звинувачувати у всіх бідах медсистему. Вона не гумова, і не витримає всіх наших скарг. Простіше, просто надіти маску, виконувати всі розпорядження МОЗа, і трохи потерпіти. Тому що далі буде краще, тільки якщо ми самі будемо краще", - резюмує він.