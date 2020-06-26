Мер Херсона привітав городян з річницею заяви ОУН про співпрацю з Гітлером

Мер Херсона Володимир Миколаєнко привітав городян з річницею "провозглавшения Української держави" 30 червня 1941 року, в якому заявлялося про тісну співпрацю з нацистською Німеччиною і главою Третього рейху Адольфом Гітлером.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.

На рекламних щитах в місті з'явилася вирізка з газети ОУН "Самостійна Україна" від 10 липня 1941 року, в якій був опублікований "Акт проголошення Української держави".

У третій статті акту вказано: "Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціялістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації".

Зазначимо, що даний акт був проголошений прихильниками Степана Бандери в Організації українських націоналістів (ОУН). Проте було зроблено це без узгодження з німецьким керівництвом, яке через таке самоуправство українських націоналістів-колабораціоністів наказали забути про цей акт. І як таке "проголошення Української держави" залишилося лише на папері.

Згодом члени ОУН (в основному, з тієї частини організації, яка орієнтувалася на іншого лідера організації Андрія Мельника) були широко задіяні в роботі органів окупаційної адміністрації нацистів.

Нагадаємо, нещодавно лідер сучасної ОУН Коханівський був умовно засуджений за погроми в українських відділеннях російських банків.

Також ЗМІ повідомляли, що в лютому Київська міська рада затвердила святкування в столиці 130-річчя з дня народження глави ОУН Андрія Мельника.