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26 червня 2020, пʼятниця, 13:52 10
Медицина 2020-06-26T13:58:49+03:00
Українські Новини
На вулицях з'являться психічно хворі люди, які будуть вас атакувати, – психіатр

На вулицях з'являться психічно хворі люди, які будуть вас атакувати, – психіатр

Петро Стуженко
звільнення персоналу, Владислав Сова, Психіатрична лікарня ім. Павлова, Психічно хворі
Владислав Сова. Фото: ukrinform.ru
Владислав Сова. Фото: ukrinform.ru

Заслужений лікар України, практикуючий психіатр Владислав Сова, коментуючи скорочення фінансування та звільнення персоналу психіатричних медичних установ, спрогнозував, що в недалекому майбутньому пацієнти психіатричних лікарень, які будуть позбавлені належного спостереження та меддопомоги, з'являться на вулицях та стануть реальною загрозою для громадян України.

Про це повідомило інтернет-видання КиевВласть, посилаючись на відеозвернення лікаря до Президента України Володимира Зеленського.

Як приклад Сова нагадав про ситуацію, що склалася в психіатричній лікарні ім. Павлова в Києві. "Якщо говорити, зокрема, про психіатрію, то ви всі пам'ятаєте про ті скандали, які відбувалися місяць тому, про те, що лікарі психіатричної лікарні Павлова вийшли на страйк разом з медперсоналом, тому що нам суттєво урізали фінансування... Після страйку міністр охорони здоров'я Степанов гарно виступив, сказав, що ми розберемося, ми знайдемо гроші для психіатрії та фтизіатрії. За фактом після цього запросили керівництво психіатричної лікарні, сказали: "Хлопці, грошей немає, робіть, що хочете", - розповів лікар.

Керівництво лікарні пояснило, що отримало вказівку від вищестоящого органу на звільнення 450 співробітників. На думку психіатра, біда не тлише в тому, що 400 медпрацівників лікарні Павлова будуть звільнені та "залишаються на вулиці сам на сам із проблемами", але також пацієнти психіатричних лікарень залишаться "без лікарів, без належного спостереження".

"Випадок, який нещодавно стався у Володарці, буде не поодиноким. Тому, панове, я прошу вас приготуватися до того, що на вулицях, дійсно з'явиться достатня кількість психічно хворих людей, які будуть вас атакувати", – резюмував Владислав Сова.

Як повідомляли раніше ЗМІ, вночі 15 червня у Володарській районній лікарні психічно хворий чоловік наніс смертельне ножове поранення лікарю та втік. Правоохоронці оперативно затримали його. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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