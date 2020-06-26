Ветеран "Азову" Кудряшов викликав на двобій депутата від ОПЗЖ Киву

Екскерівник штабу “Національного Корпусу” та ветеран “Азову” Родіон Кудряшов записав відеозвернення до нардепа із фракції “Опозиційна платформа – За життя” Іллі Киви. У зверненні Кудряшов закликав опозиційного депутата зустрітися особисто і з‘ясувати стосунки як чоловіки. Підставою стало звернення Іллі Киви до Генерального прокурора щодо Кудряшова.

Про це повідомляється на сайті політичної партії “Національний корпус”.

У своєму відео Кудряшов розповів, що Кива написав звернення на ім’я Генерального прокурора України Ірини Венедиктової з вимогою відкрити проти нього кримінальне провадження за нібито “напад на поліцейського в грудні 2019 року”. Своєю чергою, ветеран запропонував «не влаштовувати політичні ігрища з метою дискримінувати українських націоналістів» та поговорити “як чоловіки” – особисто.

“Я готовий відповідати за свої слова та дії, і якщо треба спілкуватися через прокурора, я не проти. Але це ж ти (Ілля Кива – редакт.) обіцяв, що будеш втоптувати націоналістів в землю. Для того, щоб розставити всі крапки над “і” викликаю тебе на двобій чи на розмову. Як сам хочеш”, – звернувся Кудряшов до нардепа.

Нагадаємо, що напередодні депутат “Опозиційної платформи – За життя” Ілля Кива презентував нову громадську організацію “Патріоти – За життя”. З його слів, діяльність організації полягатиме в чиненні опору націоналістичним осередкам: таким, як “Національний Корпус”. Раніше цього тижня, 23 червня, Кива також висловився на підтримку нардепа із фракції “Слуга народу” Сергія Литвиненка, на окрузі якого – №156, що на Рівненщині – відбувся протест націоналістів і місцевих жителів. Активісти висловилися проти закликів Литвиненка за проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу, але акцію протесту розігнала поліція спільно з “тітушками”. За версією Нацкорпусу, саме організація Киви була причетна до “силового розгону” протестувальників.