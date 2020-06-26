У червні Фонд Ріната Ахметова передав лікарням 32 апарати для вентиляції легенів

У червні Фонд Ріната Ахметова та структури SCM передали державним медичним установам 32 апарати ШВЛ високого класу. Усі вони вже встановлені в лікарнях і почали рятувати життя українців. Усього державним установам охорони здоров’я буде передано 200 одиниць сучасних моделей цієї техніки.

"Ми не будемо стояти осторонь –ми допомагали, допомагаємо й будемо допомагати. У співпраці з МОЗ ми зробимо все, щоб не допустити епідемії коронавірусу в містах нашої присутності й у всій країні. Тільки об’єднавши наші зусилля перед лицем небезпеки, ми зможемо зробити так, щоб Україна впоралася з усіма викликами, які перед нею стоять", –підкреслив Рінат Ахметов.

Партія висококласних апаратів штучної вентиляції легенів, передана медустановам у червні –найбільша на сьогодні, привезена до країни з початку епідемії.

"Фонд Ріната Ахметова четвертий місяць надає безпрецедентну за своїми масштабами допомогу українській медицині. У рамках програми "Рінат Ахметов –Порятунок життів" системно передається в державні лікарні сучасне обладнання та засоби захисту для лікарів. Один зі значних проєктів Фонду, що реалізується прямо зараз –апарати ШВЛ для державних лікарень –покликаний підвищити рівень екстреної допомоги в Україні. Тепер завдяки унікальному проєкту Фонду Ріната Ахметова високоякісна медична допомога буде доступна максимально великій кількості людей. А оскільки працювати апарати будуть довгі роки, будуть врятовані тисячі життів", –зазначила член Наглядової ради Фонду Наталя Ємченко.

Суперсучасне медобладнання –у найвіддаленіші куточки країни

Про те, якою важливою та своєчасною є допомога Фонду, говорили весь червень у всіх куточках країни. За словами мера Мирнограда Олександра Брикалова, допомога Фонду Ріната Ахметова для регіону приходить у найпотрібніший момент:

–Ми з дитинства чуємо фразу –друзі пізнаються в біді, і з віком переконуємося в її істинності. Сьогоднішній захід це підтверджує. Коли в Україну прийшла біда, медики не залишилися сам на сам із цією проблемою. Наші друзі допомагають і передають їм таке дефіцитне й актуальне обладнання, яке зараз потрібне для порятунку жителів усієї України. Щиро дякуємо за це!

Нові апарати ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова вразили медиків своїми технічними можливостями.

"Від себе особисто й усіх медичних працівників лікарні хотів би подякувати Фонду Ріната Ахметова за неоціненну допомогу та розуміння проблем охорони здоров’я. Мені навіть складно уявити, що це саме апарат ШВЛ, такий він сучасний і крутий. Це апарат високого класу. Щиро дякуємо", –сказав директор Центральної міськлікарні Рубіжного Едуард Кравченко.

Фонд передає висококласні апарати ШВЛ саме туди, де вони найбільше потрібні

У багатьох лікарнях апарати ШВЛ отримали вперше. Але навіть там, де апарати були раніше, медики вказують на гострий брак обладнання. Особливо в західних областях країни, що постраждали від коронавірусу найбільше.

Відразу шість сучасних апаратів ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова і ДТЕК отримав Львівський обласний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр. Також шість апаратівШВЛ отримала Івано-Франківська область. За словами голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, медики регіону на ділі відчули підтримку.

"Дякуємо за цю велику та важливу допомогу. Фонд був із нами, коли було дійсно важко. Завдяки цим апаратам допомогу отримають ті хворі, які продовжують надходити до стаціонарів. Таке високотехнологічне обладнання дуже потрібне медустановам, які першими стали на захист здоров’я людей", – сказав Віталій Федорів.

Як розповів головний лікар Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру Любомир Малофій, апарат ШВЛ–одна з головних потреб українських лікарень.

"Хочу подякувати Фонду Ріната Ахметова за апаратуру, з якою будуть працювати й надавати допомогу наші фахівці. У нас були пацієнти, які потребували таких апаратів, але не всім ми могли їх надати через брак. Тепер у наших лікарів таких випадків не буде", –зазначив Любомир Малофій.

Два апарати штучної вентиляції легенів Monnal T75 виробництва Air LiquideMedicalSystemsSA (Франція) медикам Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні Фонд Ріната Ахметова передав разом ізФК "Шахтар".

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер подякував за своєчасну допомогу:

"Те, що роблять бізнесмени, Фонд Ріната Ахметова й футболісти, є дуже важливим для нас. Ми розуміємо, що без підтримки цих активних людей наша медицина, напевно, не витримала б. Тому я вдячний за допомогу. Вона на 100% своєчасна, оскільки інфекційна лікарня заповнена, і в реанімації досі перебуває досить багато людей", –сказав Олексій Кучер.

Короткі підсумки червня

32 сучасні апарати ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова в червні отримали:

Донецька область –Маріуполь, Костянтинівка, Мирноград, Краматорськ, Бахмут

Луганська область –Старобільськ, Рубіжне

Івано-Франківська область –Косів, Надвірна, Івано-Франківськ

Дніпропетровська область –Кривий Ріг

Львів

Харків

Київ

Крім того, у червні Фонд Ріната Ахметова почав передавати медикам, які працюють з COVID у відділеннях інтенсивної терапії, що отрималиШВЛ від Фонду, сертифікати на комплект медичного спецодягу. Лікарі можуть за QR-кодом вибрати необхідні розміри одягу, і його буде зшито для них на спецзамовлення. Перші готові подарунки напередодні Дня медпрацівника України отримали в Бахмутській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. А колективи станцій швидкої допомоги, яким раніше Фонд передав спецавтомобілі в рамках проєкту "200 швидких для України", отримали в подарунок кавомашини.