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26 червня 2020, пʼятниця, 11:21 389
Політика 2020-06-26T12:00:01+03:00
Українські Новини
Мільйонер з Харкова загруз в судах і боргах, – ЗМІ

Мільйонер з Харкова загруз в судах і боргах, – ЗМІ

Анна Рудык
Борги
Борги

Бізнесмен з Харкова Олександр Гринько за вісім років скотився з топ найбагатших людей країни у нескінченні судові тяжби, пов'язані з мережею сумнівних фірм, пише Depo.ua з посиланням на "ДС".

Так, Гринько, який у далекому 2012-му засвітився на 169-й позиції рейтингу найбагатших українців за версією "Фокуса", у наслідку, за даними ЗМІ, опинявся в центрі численних судових розглядів. Як випливає зі статті, менш ніж за три роки Гринько, мабуть, створив цілу мережу підприємств, які могли бути використані в різного роду непривабливих цілях. Як мінімум, людина з аналогічними прізвищем, ім'ям та по батькові і ще кілька людей фігурують у різних реєстрах юросіб як засновники, бенефіціари та підписанти.

Підприємства, які, можливо, були створені Гринько (та/або його рідними, близькими людьми, друзями і поплічниками) зареєстровані за кількома однаковими адресами (нерідко з використанням однакових номерів телефонів), є учасниками (бенефіціарами) один в одного. В тій чи іншій мірі по підприємствах "кочують" сам Олександр Гринько, а також, як стверджують ЗМІ, його мати Раїса Гринько, нібито в них "засвічена" дочка Каріна Гринько, нинішня цивільна дружина Олена Тинькевич і кілька партнерів - Ганна Кирпич, Петро Куценко, Ольга Липак. Багато фірм за ЄДРПОУ можна знайти в Реєстрі судових рішень.

Багато з цих підприємств об'єднує також наявність у них великого боргу і вид діяльності 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна". Яскравий приклад – ТОВ "АЛЬФА". Серед засновників - сам О. Гринько та ТОВ "ЮФ "УКРАЇНА". Керівник - Карина Гринько. Кінцевий бенефіціар - Олена Тинькевич. Діяльність - КВЕД 68.20. Є борги. Підприємство фігурує в судових розглядах (останні суди). Ще один показайтельный кейс - ПП "ПАН+". Засновник - ТОВ "Кафе Театральне" (уповноважена особа - Петро Куценко). Уповноважена особа - Карина Гринько. Кінцевий бенефіціар - Олександр Гринько. КВЕД - звичайно ж 68.20. У підприємства великий борг.

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