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  • Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ
26 червня 2020, пʼятниця, 11:13 401
Політика 2020-06-26T12:00:01+03:00
Українські Новини
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ

Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ

Анна Рудык
Андрій Герус. Фото:facebook.com/andriy.gerus
Андрій Герус. Фото:facebook.com/andriy.gerus

Власник групи "Укрдонінвест" Віталій Кропачов підтвердив на поліграфі правдивість своєї заяви про те, що глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус намагався домовитися з ним про участь групи в схемах Коломойського на "Центренерго". Про це пише "Главком" з посиланням на видання "Олігарх".

Видання нагадало, що раніше власник групи "Укрдонінвест" Віталій Кропачов зробив заяву, що глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вів з ним переговори щодо умов роботи ПАТ "Центренерго" від імені його нового керівництва."Герус приїхав до мене з пропозиціями про роботу "Центренерго" від "зрозумілого менеджменту зрозумілої бізнес-групи", я відповів: "Хлопці, цього не буде". І він почав планомірну "роботу" щодо створення мого негативного іміджу", – процитувало видання слова Кропачева з його інтерв'ю. Наразі "Олігарх" отримав підтвердження того, що Кропачов 20 липня пройшов психологічне дослідження з допомогою поліграфа (детектора брехні) у фахівця Всеукраїнської асоціації поліграфологів.

"За його результатами (висновки експертів-поліграфологів можуть бути використані в суді як докази) була встановлена достовірність показань Кропачова про те, що у нього була зустріч з Герусом, на якій обговорювалася діяльність вуглезбагачувальних фабрик і ТОВ "Краснолиманське", що входять в "Укрдонінвест", що Герус в розмові з ним представляв інтереси Коломойського в питанні ціноутворення вугілля та "пропонував зробити якісь дії на фабриках для отримання нижчої ціни на вугілля", а також передавав прохання Геруса від імені президента України – щоб фабрики Кропачева пропрацювали ще 2 тижні, і йому будуть повернуті його борги", - повідомляє видання.

Крім того, джерело "Олігарха" в оточенні Кропачова також стверджує, що є як мінімум один свідок, готовий підтвердити факт зустрічі Кропачова з Герусом з ініціативи останнього, і лобіювання Герусом інтересів Коломойського. Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. Як заявив бізнесмен Віталій Кропачов, Герус в цей період приїжджав до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на Центренерго.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою. "Центренерго" з літа 2019 року почало постачати за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі". За даними Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих операціях досягли 900 млн грн. За даними розслідування Бігус.інфо вугілля на "Центренерго" поставляється через російські фірми бізнесменів, близьких до терористам "ДНР". При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на "Центренерго" компанією "Юнайтед Енерджі" близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної "Укрнафти" за ціною нижчою ринкової і продається на "Центренерго" вище ринкової. "Юнайтед Енерджі" була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Геруса.

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