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  • Від керівника МОЗ Степанова так і не дочекалися пропозицій щодо продовження медреформи, – Кушнірук
26 червня 2020, пʼятниця, 09:31 376
Політика 2020-06-26T10:00:01+03:00
Українські Новини
Від керівника МОЗ Степанова так і не дочекалися пропозицій щодо продовження медреформи, – Кушнірук

Від керівника МОЗ Степанова так і не дочекалися пропозицій щодо продовження медреформи, – Кушнірук

Анна Рудык

Про необхідність уточнень та змін у другому етапі медреформи неодноразово говорив керівник МОЗ Максим Степанов. Але попри те, що він перебуває на посаді вже майже три місяці, від нього так ніхто і не зміг отримати жодних конкретних пропозицій по зміні другого етапу медичної реформи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

"Степанов просто не ходить на засідання профільного комітету Верховної Ради. Людині, яка насправді відверто некомпетентна, просто нічого запропонувати народним депутатам та суспільству", - зазначив він.

За словами Кушнірука, перший етап медичної реформ пройшов загалом успішно. 

"Показово, що під днями оприлюдненим текстом Меморандуму співпраці з МВФ стоїть підпис не тільки прем'єр-міністра, міністра фінансів та голови Нацбанку, а і президента України. В цьому меморандумі українська влада прямо визнає зобов'язання продовжити розпочату медичну реформу. Тому не дивно, що з першого квітня 2020 року другий етап медичної реформи запустили, незважаючи на розповіді, що все там неправильно і потрібно міняти", - підкреслив експерт.

Всі заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні і центри) медичну допомогу розпочали працювати за іншим принципом фінансування. Практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) почали отримувати кошти за договором з НСЗУ.

"Перші два міністри МОЗ, які прийшли після Уляни Супрун, заявляли, що вони хочуть щось у ній (медичній реформі – ред.) змінити. Хоча, по факту, нічого так і не запропонували. Але цих міністрів так швидко міняли, що не те, що їх пропозиції, а навіть їх прізвища можуть згадати лише профільні експерти. От тільки, як показує відверто провальні дії влади по боротьбі з коронавірусом, коли і економіку "вбили", і пандемію не зупинили, само нічого не врегулюється. Медична реформа потребує фахового керування та політичну волю її реалізації. На жаль, ані першого, ані другого нинішня влада запропонувати не може", - заявив Кушнірук.

Як повідомлялось, політолог Кирило Сазонов зазначив, що за три місяці міністр Степанов так і зміг представити свою концепцію медреформи.

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