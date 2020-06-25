З початку військового конфлікту на сході України, працівники Державної фіскальної служби, які проходили службу в зоні АТО не отримували належної медичної та психологічної допомоги, тому зараз ДФС розглядає можливість створення для ветеранів санаторно-реабілітаційного та медико-діагностичного центрів. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook заявив виконуючий обов’язки голови служби Сергій Солодченко.

“У 2014 році, коли вся країна зіткнулась з озброєною агресією з боку Росії, працівники податкової міліції не залишились осторонь та разом з тисячами інших добровольців відправились боронити інтереси держави на сході. Вже у 2015 році було створено спеціалізований підрозділ зі складу ДФС – "#Фантом", до складу якого увійшли наші працівники. З того часу майже кожна наступна хвиля ротації не обходилась без великої кількості податкових міліціонерів. Бажаючих долучитись, було значно більше, ніж потрібно було на той час для виконання завдань”, - написав Солодченко.

Він також зазначив, що за весь період існування підрозділу "Фантом" відбулось 16 та триває 17-та ротація особового складу податкової міліції. За цей час 1574 працівники податкової міліції, серед яких 49 жінок-офіцерів, пройшли службу в зоні АТО та починаючи з 2018 року безпосередньо залучені до операції об’єднаних сил.

“При цьому, за весь період військового конфлікту на Донбасі, ці співробітники податкової міліції не отримували достатньої медичної та психологічної допомоги, яку, певною мірою, отримували колеги-військові, прикордонники та правоохоронці, маючи свої госпіталі та інші медичні заклади. І це питання завжди мене бентежило. Міжнародний досвід та ряд наукових досліджень також вказують, що всім, без виключення, учасникам військових дій вкрай необхідна висококваліфікована психологічна допомога”, - зазначив виконуючий обов’язки голови ДФС.

Тому, за його словами, в Службі провели ґрунтовну інвентаризацію майна та визначили декілька державних підприємств, на базі яких є можливість створити комплекси для надання медичної й соціальної реабілітації ветеранам служби.

“Зараз ми розглядаємо 2 об'єкти. Перший: на базі держпідприємства Тренінговий центр майдан (Львівська обл.) можна створити санаторно-реабілітаційний центр, який буде приймати не тільки наших працівників, а й всіх, хто повернувся з військових операцій й кому потрібна буде така допомога. Таким чином, ми почнемо реально піклуватись про тих, хто ризикував та продовжує ризикувати життям та здоров’ям на сході України. Другий проект - створення медико-діагностичного центру на базі держпідприємства Сервісно-видавничий центр (м. Київ). Отримувати послуги в ньому зможуть всі без виключення працівники ДФС, ветерани та пенсіонери податкової міліції”, - підкреслив Сергій Солодченко.

Він також наголосив, що фінансуватися створення цих комплексів буде не з державного бюджету, а за допомогою міжнародних донорів та профспілок.

“Звісно, втілення проекту потребуватиме певного фінансування. Але я переконаний, знайдемо рішення, щоб жодної копійки державних коштів не витрачати в цих складних економічних умовах. Зокрема, плануємо залучити кошти профспілкової організації працівників підрозділів оперативного забезпечення зони проведення АТО ДФС "Фантом", звернутись за донорською допомогою до країн, які мають досвід в діагностиці та реабілітації ветеранів військових конфліктів. Також, не будуть зайвими кошти й обладнання міжнародних організацій, яким також запропонуємо цю ідею. Таким чином ми зможемо реально забезпечити необхідну медичну та психологічну допомогу нашим ветеранам, а також співробітникам Служби”, - підсумував Солодченко.