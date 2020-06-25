Глава ДКАУ Усов шляхом тиску привернув адмінресурс у вигляді КБ "Південне" та "Південмаш" для медійного захисту, – Чаплига

Керівник Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимир Усов, звільнити якого вимагають близько 100 парламентарів у своєму зверненні до глави уряду Дениса Шмигаля і міністра економрозвитку Ігоря Петрашка, тисне на підконтрольні йому підприємства, щоб вони публічно виявляли йому підтримку.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив екс-представник Уповноваженого ВРУ з прав людини, політичний експерт і правозахисник Михайло Чаплига.

На його думку, таким чином Усов намагається зберегти за собою крісло глави ДКАУ, яке почало хитатися в зв'язку з численними скандалами навколо його персони. "Вова скаржиться, що його кривдять в пресі. Хлопець, звичайно, відзначився: судячи з публікацій у ЗМІ, продал за 20 млн (гривень) безкоштовні підручники школам Миколаївської області, гордо назвавши це стартапом, отримав інвестиції від фонду Абрамовича для свого іншого "бізнес"-проекту й так далі. Все це є в пресі та судових реєстрах", - написав Чаплига.

Він зазначив, що Усова не має бачення і стратегії повноцінного розвитку галузі, він лише хоче перенаправити гроші з держбюджету на приватників. "Плани у нього такі: допустити в космічну галузь приватні руки та передати їм державні кошти. В принципі, все. Так от, Вову образили тим, що пригадали усі ці грішки, у відповідь на що головний "космонавт", недовго думаючи, привернув адмінресурс у вигляді КБ "Південне" та "Південмаш", - сказав правозахисник.

Михайло Чаплига підкреслив, що таким чином Усов використовує службове становище у своїх особистих цілях. "У світлі того, що той же "Південмаш" сидить на сухарях без зарплат вже майже рік, Усов використовує службове становище, щоб тиснути на свої підприємства для отримання нібито їх публічної підтримки. Так, два дні поспіль молоде дарування викладає звернення до Президента від цих підприємств з викладом того, як здорово їм зажилось за нового очільника. З керівником "Південмашу", за моєю інформацією, Усов і Ко домовилися в обмін на ініціативу проштовхнути списання боргів через ВРУ. А там чималі борги, скажімо так. Менеджмент на грані фантастики. Цікаво, а профільний міністр Петрашко що з цього приводу думає?" - запитує екс-представник Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Він також розповів, що коли спробував особисто поставити запитання Володимиру Усову на його сторінці в Facebook, той його просто "забанив". "Я вирішив відвідати сторінку цього "космонавта". І чорт смикнув написати йому комент з питанням щодо даних з відкритого судового реєстру із посиланнями... В результаті я в бані у цього мегачиновника і "космонавта". Ось така у нас публічна комунікація вийшла. А шкода... Мені як краснодипломному випускнику Факсу (факультету авіаційно-космічних систем) було вкрай цікаво дізнатися точку зору видатного космонавта "Усова", - резюмував Михайло Чаплига.

Нагадаємо, Володимир Усов очолює ДКАУ з початку лютого 2020 року. Напередодні його призначення стало відомо, що одна з компаній Усова – "Гуттенбергз" – є фігурантом кримінальної справи Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомило "Слідство.Інфо" з посиланням на матеріали судового реєстру. Крім того, як стверджує "Главком", заповнюючи декларацію в якості кандидата на посаду глави ДКАУ, Усов вказав у ній недостовірні дані. Пізніше стало відомо, що компанія Kwambio, заснована Усовим в 2013 році, в грудні 2017 року одержала 500 тис. доларів інвестицій від венчурного фонду Impulse VC, головним інвестором якого є російський мільярдер Роман Абрамович.