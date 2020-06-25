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25 червня 2020, четвер, 13:50 10
Верховна Рада і партії 2020-06-25T14:30:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ вимагає притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Третьякову за висловлювання про "неякісних ді

ОПЗЖ вимагає притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Третьякову за висловлювання про "неякісних дітей"

Павло Твердохліб
Юрій Бойко, Слуга народу, Розпалювання ненависті, ОПЗЖ, Галина Третьякова, Стерилізація людей
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), коментуючи пропозицію голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової про стерилізацію певної соціальної групи населення, вимагає позбавити її депутатського мандата і притягнути до кримінальної відповідальності за розпалювання ненависті.

Про це йдеться в заяві партії, що розміщена на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Страшно усвідомлювати, що "слуги народу" вважають: "якість дітей" залежить від факту народження, а не від державної політики в сфері освіти, правоохоронної діяльності та молодіжної політики. Втім, подібна "лібертаріанська" впевненість "слуг" добре пояснює всі ті "реформи" в сфері освіти, які продовжують вести Україну шляхом деінтелектуалізації та дебілізації населення", - вказано в заяві.

Нагадаємо, народний депутат Третьякова заявила: "Ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім'єю. І народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу. То ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості". А далі, наводячи історичні приклади того, як "викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками" запропонувала застосовувати до певних соціальних груп стерилізацію.

"Опозиційна платформа – За життя" заявляє, що на ці мерзоти від депутата "Слуги народу" може бути лише одна адекватна реакція – негайне позбавлення Третьякової депутатського мандата та відкриття проти неї кримінальної справи за ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання ненависті). Лише така реакція може стати запорукою того, що ніхто та ніколи в Україні більше не дозволить собі публічно розмірковувати про "якість дітей", - підсумували в ОПЗЖ.

Крім того, враховуючи призначення Президентом Володимиром Зеленським Третьякової представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, ОПЗЖ вимагає виключити Третьякову зі складу делегації.

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