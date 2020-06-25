ОПЗЖ вимагає притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Третьякову за висловлювання про "неякісних дітей"

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), коментуючи пропозицію голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової про стерилізацію певної соціальної групи населення, вимагає позбавити її депутатського мандата і притягнути до кримінальної відповідальності за розпалювання ненависті.

Про це йдеться в заяві партії, що розміщена на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Страшно усвідомлювати, що "слуги народу" вважають: "якість дітей" залежить від факту народження, а не від державної політики в сфері освіти, правоохоронної діяльності та молодіжної політики. Втім, подібна "лібертаріанська" впевненість "слуг" добре пояснює всі ті "реформи" в сфері освіти, які продовжують вести Україну шляхом деінтелектуалізації та дебілізації населення", - вказано в заяві.

Нагадаємо, народний депутат Третьякова заявила: "Ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім'єю. І народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу. То ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості". А далі, наводячи історичні приклади того, як "викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками" запропонувала застосовувати до певних соціальних груп стерилізацію.

"Опозиційна платформа – За життя" заявляє, що на ці мерзоти від депутата "Слуги народу" може бути лише одна адекватна реакція – негайне позбавлення Третьякової депутатського мандата та відкриття проти неї кримінальної справи за ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання ненависті). Лише така реакція може стати запорукою того, що ніхто та ніколи в Україні більше не дозволить собі публічно розмірковувати про "якість дітей", - підсумували в ОПЗЖ.

Крім того, враховуючи призначення Президентом Володимиром Зеленським Третьякової представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, ОПЗЖ вимагає виключити Третьякову зі складу делегації.