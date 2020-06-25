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25 червня 2020, четвер, 12:35 11
Судова влада 2020-06-25T12:45:01+03:00
Українські Новини
У справі Бахматюка ВАКС прийняв два рішення, що суперечать одне одному

У справі Бахматюка ВАКС прийняв два рішення, що суперечать одне одному

Елена Новикова
Олег Бахматюк. Фото з відкритих джерел
Олег Бахматюк. Фото з відкритих джерел

24 червня 2020 року слідчий суддя ВАКС відмовив прокуратурі щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексголові правління VAB банку Денису Мальцеву. Таким чином перша інстанція Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення, повністю протилежне нещодавньому рішенню Апеляційної палати ВАКС щодо обрання запобіжного заходу колишньому власнику VAB банку, акціонеру Групи компаній "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

Про рішення Вищого антикорупційного суду України про відмову обрання запобіжного заходу Денису Мальцеву стало відомо з повідомлення на сайті компанії Олега Бахматюка "Укрлендфармінг". Нагадаємо, ексголова правління VAB банку Денис Мальцев проходить у тій самій справі, що і колишній власник банку Олег Бахматюк, і прокуратура подавала ідентичні позови в ВАКС про обрання запобіжного заходу.

"Рішення по мені вважаю об'єктивним, адже ніяких законних підстав для заочного арешту не було - я не перебуваю в міжнародному розшуку і не ховаюся від слідства. Тим часом попереднє рішення щодо акціонера банку Олега Бахматюка свідчить про одне: є судді, які орієнтуються на закон, і є, на жаль, судді, які приймають рішення, орієнтуючись на інтереси певних осіб ", - прокоментував рішення суду колишній голова правління VAB банку Денис Мальцев.

Раніше акціонер банку Олег Бахматюк заявляв наступне: "Артем Ситник, за моїми даними, особисто їздив до ВАКС і, де-факто, втручався в процес. Прямим доказом цього є те, що в ідентичних справах тієї ж Апеляційної палати ВАКС, наприклад, у справі Клименка та у справі Клюєва, ухвалили прямо протилежне рішення та відмовили в застосуванні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою". "Сьогоднішнє рішення щодо Дениса Мальцева є ще одним підтвердженням моїх слів щодо упередженості і заангажованості деяких учасників процесу. Цей абсурд, причиною якого є особиста помста директора НАБУ Артема Ситника, має нарешті припинитися", - заявив сьогодні Олег Бахматюк.

Нагадаємо, що 5 червня цього року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким скасував як незаконну постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про поновлення кримінальної справи проти Олега Бахматюка. Йдеться про постанову про поновлення кримінальної справи про рефінансування VAB банку, яка вже розслідувалася і була закрита рішенням судів через відсутність складу злочину.

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