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25 червня 2020, четвер, 09:40 358
Політика 2020-06-25T10:00:01+03:00
Українські Новини
Депутати з "Слуги народу" відвідали завод "Океан" і спростували заяви своєї колеги Скороход

Депутати з "Слуги народу" відвідали завод "Океан" і спростували заяви своєї колеги Скороход

Кира Молчанова
Миколаїв завод Океан Фото: Миколаївський бізнес
Миколаїв завод Океан Фото: Миколаївський бізнес

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія разом з іншими миколаївськими депутатами від "Слуги народу" в рамках поїздки в Миколаївську область відвідали суднобудівний завод "Океан".

Про це пише видання “НикВести”.

Нагадаємо, 30 травня депутат від "Слуги народу" Анна Скороход заявила, що нібито "підприємство розпилюють на металобрухт".

У середу, 24 червня її колишні однопартійці Давид Арахамія, Ігор Негулевскій, Олександр Пасічний, Максим Дирдін, Ігор Копитін, і Олександр Гайду оглянули завод і особисто переконалися, що озвучена Скороход інформація не відповідає дійсності.

"Депутати Миколаївщини провели інспекційний візит, щоб переконатися на власні очі, що проти підприємства ведеться в чистому вигляді замовна інформаційна кампанія" - прокоментував Арахамія.

Після годинної екскурсії по заводу глава парламентської фракції підсумував: "Наскільки ми бачимо підприємство працює в штатному режимі і ніякі арешти тут не потрібні. Це спадкова сім'я промисловців (Василь і Микола Капацини), які в це місто привели 500 мільйонів доларів інвестицій. Вони нікуди тікати не збираються. Підприємство стоїть, ніхто його відвозити не буде. Підприємство повинно працювати. Міжнародні партнери не повинні відчувати ризики. Сюди потрібно возити делегації інвесторів ".

Давид Арахамія призначив на 1 липня брифінг в Парламенті по ситуації, що склалася навколо заводу "Океан". І пообіцяв стати інвестиційної нянею для заводу "Океан" і залучати замовлення іноземних компаній і інвестицій.

Нагадаємо, 13 січня 2020 року на судноремонтний завод "Океан" був накладений арешт за клопотанням прокуратури в основу клопотання Офісу Генпрокурора лягла дезінформація, надана в прокуратуру Ігорем Ігнатовим.

В інтерв’ю головному редактору Цензор.нет Юрію Бутусову Василь Капацина сказав, що Ігор Ігнатов безпосередньо пов'язаний з російським олігархом Ігорем Юсуфовим - екс-членом ради директорів «Газпрому». Він зазначив, що Ігор Юсуфов був останнім акціонером заводу, команда якого практично й довела "Океан" до банкрутства.

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