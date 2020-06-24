підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана
24 червня 2020, середа, 18:44 395
Економіка 2020-06-24T19:30:01+03:00
Українські Новини
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кенна

Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана

Надежда Комендантова
RAB-тариф, Енергомережа
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго

Україна зараз переживає одну з найбільш глибоких енергетичних криз за свою історію. Одне з найбільш важливих питань, які потребують вирішення – майбутнє розподільних електричних мереж і механізм визначення ціни на послуги розподілу електроенергії. Про це в експертному колонці для міжнародного енергетичного медіа Energy Voice написав Андріан Прокіп, старший науковий співробітник міжнародного дослідницького центру Інститут Кеннана (США), експерт з питань енергетики Українського Інституту Майбутнього.

На думку експерта, при впровадження стимулюючого тарифу на розподіл електроенергії найбільш виваженим рішенням буде взяти однакові тарифи для нової та існуючої інфраструктури операторів системи розподілу і прив'язати її до вартості капіталу. Прокіп стверджує, що для вирішення проблеми зносу електромереж потрібно близько 40 млрд дол. США протягом наступних 20 років. Але діючий механізм тарифоутворення "Витрати+" не дасть можливості забезпечити вкладення в мережі такого масштабу.

"Ціновий механізм для розподілу послуг повинен відіграти вирішальну роль у стимулюванні компаній інвестувати в модернізацію енергосистеми та забезпечення послуг високої якості", - зазначає експерт.

Варіант вирішення проблеми неефективності підходу "Витрати +" в інфраструктурі електромереж Прокип бачить у запровадженні нового механізму ціноутворення - моделі бази регулятивних активів (RAB).

Разом з тим, енергоексперт Андріан Прокіп вважає, що запропоновані Регулятором встановлення показники прибутковості 15% для нових активів та лише 1% для існуючих, не враховують витрати, пов'язані з утриманням існуючої інфраструктури електромереж. Тому вони повинні бути відхилені.

"Використання різних норм прибутковості призведе до нестачі капіталу для ефективного реінвестування в модернізацію мереж і, відповідно, до низької якості послуг, пропонованих кінцевим споживачам. Очевидним і найбільш розумним рішенням буде взяти однакові тарифи для нової та існуючої інфраструктури і прив'язати її до вартості капіталу" - зазначає Андріан Прокіп.

Нагадаємо, на думку Артура Огаджаняна, партнера департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні, в абсолютній більшості країн основним методом визначення норми прибутку при RAB є метод WACC і сприймається як справедливий, тому що по своїй суті він відображає очікувану типовим інвестором ринкову норму доходу на вкладений капітал.

 

Більше новин про: RAB-тариф Енергомережа

Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди
Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину
Новини
У Київській області можуть посилити карантин 18:54
ПавелКуфтырев.
В Україні активно почали діяти "екорейдери", — ЗМІ 18:49
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
Галина Третьякова. Скріншот відео
Діти "низької якості": "Слуга народу" потрапила в черговий скандал 18:40
Депутати хочуть збільшити суму платежу без ідентифікації в 5 разів до 25 тис. гривень 18:31
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Депутати хочуть збільшити суму платежу без ідентифікації в 5 разів до 25 тис. гривень 18:31
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємства? 21:55
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
"Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському вдвічі дешевше світових цін, - Куюн 11:39
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім 13:15 Документ
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
більше новин
В Івано-Франківській області затопило лікарню з хворими на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok