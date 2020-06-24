Україна зараз переживає одну з найбільш глибоких енергетичних криз за свою історію. Одне з найбільш важливих питань, які потребують вирішення – майбутнє розподільних електричних мереж і механізм визначення ціни на послуги розподілу електроенергії. Про це в експертному колонці для міжнародного енергетичного медіа Energy Voice написав Андріан Прокіп, старший науковий співробітник міжнародного дослідницького центру Інститут Кеннана (США), експерт з питань енергетики Українського Інституту Майбутнього.

На думку експерта, при впровадження стимулюючого тарифу на розподіл електроенергії найбільш виваженим рішенням буде взяти однакові тарифи для нової та існуючої інфраструктури операторів системи розподілу і прив'язати її до вартості капіталу. Прокіп стверджує, що для вирішення проблеми зносу електромереж потрібно близько 40 млрд дол. США протягом наступних 20 років. Але діючий механізм тарифоутворення "Витрати+" не дасть можливості забезпечити вкладення в мережі такого масштабу.

"Ціновий механізм для розподілу послуг повинен відіграти вирішальну роль у стимулюванні компаній інвестувати в модернізацію енергосистеми та забезпечення послуг високої якості", - зазначає експерт.

Варіант вирішення проблеми неефективності підходу "Витрати +" в інфраструктурі електромереж Прокип бачить у запровадженні нового механізму ціноутворення - моделі бази регулятивних активів (RAB).

Разом з тим, енергоексперт Андріан Прокіп вважає, що запропоновані Регулятором встановлення показники прибутковості 15% для нових активів та лише 1% для існуючих, не враховують витрати, пов'язані з утриманням існуючої інфраструктури електромереж. Тому вони повинні бути відхилені.

"Використання різних норм прибутковості призведе до нестачі капіталу для ефективного реінвестування в модернізацію мереж і, відповідно, до низької якості послуг, пропонованих кінцевим споживачам. Очевидним і найбільш розумним рішенням буде взяти однакові тарифи для нової та існуючої інфраструктури і прив'язати її до вартості капіталу" - зазначає Андріан Прокіп.

Нагадаємо, на думку Артура Огаджаняна, партнера департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні, в абсолютній більшості країн основним методом визначення норми прибутку при RAB є метод WACC і сприймається як справедливий, тому що по своїй суті він відображає очікувану типовим інвестором ринкову норму доходу на вкладений капітал.