Ріелторів будуть "виводити з тіні": Рада розглядає законопроект

Керівник проектів будівельної компанії Perfect Group Олексій Коваль заявив, що атестація ріелторів та створення Єдиної бази даних ріелторів і нерухомості дозволять знизити ризики шахрайства, а також повністю змінити принцип роботи посередників ринку нерухомості.

Про це повідомило інтернет-видання КиевВласть.

"Зараз Верховна Рада вже розглядає чергову версію законопроекту про регулювання діяльності ріелторів, що зможе вивести з тіні ріелторський сегмент ринку нерухомості. На сьогодні в законах немає жодного визначення, хто це такий, за що він відповідає, а також неможливо перевірити, чи ваш ріелтор взагалі той, за кого себе видає. Проте новий законопроект може кардинально змінити ситуацію – ввести обов’язкову атестацію фахівців, та, що навіть важливіше, запустити Єдину базу по об’єктам нерухомості, компаніям на ринку та посередникам. Це суттєвий крок на шляху до створення цивілізованого вторинного сегмента українського ринку нерухомості", – розповів Олексій Коваль.

Нагадаємо, У Верховній Раді зареєстрований законопроект №3618 "Про ріелторську діяльність в Україні", який передбачає вивід з "тіні" роботи ріелторів. Зокрема, з’явиться визначення професії ріелтора, умов атестації фахівців, штрафів за порушення, а також буде створена Єдина система нерухомого майна з усією юридичною, технічною та навіть ціновою інформацією.

Довідка

Perfect Group працює на ринку України з 1991 року. За цей час компанія здала в експлуатацію 32 будинки в 13 житлових комплексах. Зараз Perfect Group активно будує 11 нових житлових комплексів, серед яких найбільшими є ЖК "Лебединий", ЖК Terracotta, ЖК Polaris, бізнес-ЖК Stanford та інші.