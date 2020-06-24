підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 червня 2020, середа, 18:08 12 Думка
Нерухомість 2020-06-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
Ріелторів будуть "виводити з тіні": Рада розглядає законопроект

Ріелторів будуть "виводити з тіні": Рада розглядає законопроект

Сергій Паламаренко
Perfect Group, Олексій Коваль, Ріелтори
Олексій Коваль. Фото: kievvlast.com.ua
Олексій Коваль. Фото: kievvlast.com.ua

Керівник проектів будівельної компанії Perfect Group Олексій Коваль заявив, що атестація ріелторів та створення Єдиної бази даних ріелторів і нерухомості дозволять знизити ризики шахрайства, а також повністю змінити принцип роботи посередників ринку нерухомості.

Про це повідомило інтернет-видання КиевВласть.

"Зараз Верховна Рада вже розглядає чергову версію законопроекту про регулювання діяльності ріелторів, що зможе вивести з тіні ріелторський сегмент ринку нерухомості. На сьогодні в законах немає жодного визначення, хто це такий, за що він відповідає, а також неможливо перевірити, чи ваш ріелтор взагалі той, за кого себе видає. Проте новий законопроект може кардинально змінити ситуацію – ввести обов’язкову атестацію фахівців, та, що навіть важливіше, запустити Єдину базу по об’єктам нерухомості, компаніям на ринку та посередникам. Це суттєвий крок на шляху до створення цивілізованого вторинного сегмента українського ринку нерухомості", – розповів Олексій Коваль.

Нагадаємо, У Верховній Раді зареєстрований законопроект №3618 "Про ріелторську діяльність в Україні", який передбачає вивід з "тіні" роботи ріелторів. Зокрема, з’явиться визначення професії ріелтора, умов атестації фахівців, штрафів за порушення, а також буде створена Єдина система нерухомого майна з усією юридичною, технічною та навіть ціновою інформацією.

Довідка

Perfect Group працює на ринку України з 1991 року. За цей час компанія здала в експлуатацію 32 будинки в 13 житлових комплексах. Зараз Perfect Group активно будує 11 нових житлових комплексів, серед яких найбільшими є ЖК "Лебединий", ЖК Terracotta, ЖК Polaris, бізнес-ЖК Stanford та інші.

Більше новин про: Perfect Group Олексій Коваль Ріелтори

Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди
Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину
Новини
У Київській області можуть посилити карантин 18:54
ПавелКуфтырев.
В Україні активно почали діяти "екорейдери", — ЗМІ 18:49
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
Галина Третьякова. Скріншот відео
Діти "низької якості": "Слуга народу" потрапила в черговий скандал 18:40
Депутати хочуть збільшити суму платежу без ідентифікації в 5 разів до 25 тис. гривень 18:31
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Депутати хочуть збільшити суму платежу без ідентифікації в 5 разів до 25 тис. гривень 18:31
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємства? 21:55
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
"Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському вдвічі дешевше світових цін, - Куюн 11:39
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім 13:15 Документ
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
більше новин
В Івано-Франківській області затопило лікарню з хворими на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok