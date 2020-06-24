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24 червня 2020, середа, 17:40 158
Події 2020-06-24T19:15:02+03:00
Українські Новини
"Нацкорпус" перетворився на франшизу для політичного та економічного тиску, – політолог про події на Рівненщин

"Нацкорпус" перетворився на франшизу для політичного та економічного тиску, – політолог про події на Рівненщині

Сергій Паламаренко
Руслан Бортник, Слуга народу, Нацкорпус, Сергій Литвиненко, Березне
Руслан Бортник. Фото: newsone.ua
Руслан Бортник. Фото: newsone.ua

Учора, 23 червня, на Рівненщині представники політичної партії "Національний корпус" влаштували напад на народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Литвиненка: і в самого політика, і в його автомобіль летіло каміння з фарбою. Згодом почалися сутички у натовпі з пострілами, внаслідок яких постраждали поліцейські. Один з них – отримав контузію. Політолог Руслан Бортник розповів, чому "Нацкорпус" перетворився на інструмент політичного тиску та інструмент вирішення економічних розборок.

Про це повідомило інтернет-видання Капітал.

"Треба розуміти, з кого складається "Нацкорпус": значною мірою з людей війни, з дуже радикальними настроями, та їх дуже легко використовувати в тих чи інших політичних чи економічних розборках. І цими людьми відверто іноді маніпулюють - їхні політичні лідери, закулісні гравці. Друга проблема полягає у тому, що у багатьох регіонах "Національний корпус" нагадує іноді "франшизу", яка потрапляє в руку тому чи іншому політичному, а іноді й кримінальному клану, які вже використовують цю франшизу зі своєю метою. І те, що ця франшиза розійшлася по Україні та іноді слабко контролюється керівництвом призводить до того, що дійсно, часто люди, які асоціюють себе чи оголошують себе "Нацкорпусом" - беруть участь у різного роду розбірках і захопленнях", - сказав експерт.

Політолог додав, що на діяльність таких радикальних угрупувань, на кшталт "Нацкорпусу", потрібні фінанси та ресурси.

"Це сили, яким для партійної діяльності потрібні кошти. Їм потрібні ресурси, а це - вилучення власності, пограбування багатих, яке у свій час вели ще ліві й праві радикали на початку ХХ століття. Це й тиск на бізнес, на політичних опонентів за метою отримання їх ресурсів. Це часто є однією з неформальних реальних складових роботи всіх радикальних організацій. В тому числі й такої як "Нацкорпус", - пояснив Бортник.

Нагадаємо, нардеп Литвиненко, коментуючи учорашні сутички, назвав їх навіть не радикалізмом, а криміналом. Політик закликав правоохоронців жорстко реагувати на подібні прояви тиску та залякування громадян.

За словами іншого нардепа - Іллі Киви, що теж перебував у Березному (Рівненська область) на час інциденту, причина нападу на його колегу-парламентарія, полягає у відмові Литвиненка щомісячно сплачувати "данину" "Нацкорпусу".

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