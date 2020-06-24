Трамп підозрював у "Керченському інциденті" провокацію України, а Меркель виступила проти перенесення виборів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступала проти перенесення президентських виборів в Україні в 2019 році, яке могло статися через введення воєнного стану після захоплення Росією українських військових кораблів у Керченській протоці.

Про це у своїх мемуарах пише, що займав тоді посаду радника Президента США з національної безпеки Джон Болтон, передають Українські Новини.

Болтон згадує, що коли стало відомо про захоплення кораблів, то він, побоюючись, що події можуть призвести до серйозної ескалації російсько-українського конфлікту, подзвонив Трампу.

Першою реакцією Трампа була думка, що інцидент міг бути провокацією України у світлі майбутніх президентських виборів, але також Трамп не виключав, що росіяни могли шукати конфронтації в спробі "узаконити" анексію Криму.

Трамп поцікавився, які дії зробили європейські держави і дав зрозуміти, що США не повинні робити поспішних кроків.

Болтон пише, що потім йому зателефонував радник Меркель із зовнішньополітичних питань Ян Хеккер.

"Німці були стурбовані і, за моїм враженням, Хеккер вірив, що Порошенко не був абсолютно нещасливий після того, що сталося через потенційну політичну вигоду", - стверджує Болтон.

Головне, проти чого виступала Німеччина – це перенесення виборів, який був би неминучий, введи Порошенко, як він спочатку пропонував, воєнний стан на 60 днів.

"Німеччина виступає проти перенесення виборів, сказав Хеккер. На цей час Україна і Росія дали суперечливі повідомлення (звіти) про епізод, але факти залишаються неясними. Меркель запланувала розмова з Порошенком негайно", - говориться в мемуарах.

Потім Хеккер повідомив Болтону, що Порошенко в розмові з Меркель сказав, що пом'якшив свої пропозиції щодо воєнного стану, щоб не допустити перенесення виборів.

"У розмові Меркель з Порошенком він сказав, що змінив законопроєкт введення військового положення, скоротивши період його дії з 60 до 30 днів, що дозволить провести березневі вибори в запланований термін. Це був прогрес, однак військове становище могло допомогти Порошенко політично і було б жахливо, якби 30-денний період був продовжений пізніше (чого не сталося)", - пише Болтон.

Він також розповідає, що Трамп був засмучений, що "керченський інцидент" завадив його зустрічі з Путіним на саміті G-20 в Ріо-де-Жанейро.

Він не хотів проводити двосторонню зустріч в умовах, коли Україна була б головним питанням бесіди і вважав, що непоганим варіантом було б звільнення українських моряків перед зустріччю, що могло б показати ефективність його політики.

Але Росія не пішла на це і зустріч не відбулася.

Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада 2018 року російські військові захопили 2 українських катери і буксир ВМС біля Керченської протоки.

В полон було взято 24 українських моряків.

Вони були звільнені 7 вересня 2019 року вже за президентства Володимира Зеленського.

Спочатку РНБО запропонувало ввести воєнний стан на 60 днів, що спричинило б перенесення президентських виборів, а потім Порошенко запропонував Раді ввести його тільки на 30 днів, що і було зроблено.

Вибори відбулися і Порошенко програв Володимиру Зеленському.