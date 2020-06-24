Уряд не допомагає ні людям, ні бізнесу, – Бойко

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу в Кременчуці Полтавської області заявив, що уряд не допомагає ані громадянам, ані підприємцям.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Підприємці заявили, що найбільше їх турбують питання відсутності кредитування, непродуманої податкової політики і високі комунальні тарифи. Юрій Бойко зазначив, що вся підтримка владою малого та середнього бізнесу так і залишилася на папері.

"За програмою "5-7-9%" обіцяли дати 50 тис. кредитів на 2 млрд гривень, але поки ці кредити отримали трохи більше 700 підприємств на суму близько 500 млн гривень. Замість підтримки від влади ми бачимо зневажливе ставлення до тих, хто створює робочі місця, хто сплачує податки до бюджету", – зазначив співголова фракції ОПЗЖ.

У питанні тарифів нинішній уряд продовжує непрофесійну політику попередньої влади. Бойко нагадав, що газу вітчизняного видобутку вистачає для потреб населення.

"Вони взяли власний газ і підняли ціну в 8 разів. Це чисто волюнтаристське безвідповідальне рішення. Також підняли ціни на електрику. Ми категорично проти цього. Фракція ОПЗЖ зареєструвала в парламенті низку законопроектів, які дозволяють вирішити питання справедливого формування тарифів для підприємств, зниження цін на комунальні послуги для людей. Нами також розроблено Антикризовий план, за яким ми давно пропонували працювати влади, щоб запобігти соціальній та економічній кризам в країні", – сказав співголова фракції ОПЗЖ.

Народний депутат зазначив, що якщо влада не почне вживати ефективних заходів для вирішення соціальних та економічних проблем, то можна буде забути про незалежність країни та її розвиток.

"Опозиційна платформа - За життя" буде вимагати, щоб держава, центральні та місцеві органи влади повернулися обличчям до промисловості, підприємців, надали їм дієву підтримку. І лише тоді ми будемо спокійні за те, як ми вийдемо з карантину, що ми не втратимо країну і промисловість", – підкреслив Юрій Бойко.