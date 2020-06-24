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24 червня 2020, середа, 16:30 9
ЗМІ 2020-06-24T17:45:02+03:00
Українські Новини
У Херсоні відомий псевдоактивіст напав на журналіста

У Херсоні відомий псевдоактивіст напав на журналіста

Сергій Паламаренко
Напад на журналіста, Дмитро Багненко, Вгору, Кирило Стремоусов
Дмитро Багненко. Фото: Газета “Вгору”
Дмитро Багненко. Фото: Газета “Вгору”

У Херсоні скоєно напад на журналіста інтернет-видання "Вгору" Дмитра Багненка. Інцидент стався 23 червня на проспекті Ушакова біля зеленої зони, де нещодавно спиляли дерева і облаштовують автостоянку. Нападником виявився відомий "активіст" Кирило Стремоусов, вже відомий тим, що підозрюється у влаштуванні стрілянини в редакції обласної газети "Новий день" на початку 2019 року.

Про це повідомив голова Національної спілки журналісів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

У коментарі НСЖУ Дмитро Багненко розповів: видання відслідковувало ситуацію із забудовою зеленої зони Херсону. Кількома днями раніше він уже вів репортаж із цього місця. Учора ж прийшов, щоб з’ясувати, що відбувається.

"До мене підійшли двоє чоловіків, один із яких – Кирило Стремоусов. Почали ображати, провокувати. Я хотів піти, але він схопив мене за руку. Я почав викликати поліцію і отримав удар по голові", – розповів Багненко.

Поліція прибула на місце події, подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за фактом перешкоджання журналістській діяльності з застосуванням фізичного насилля.

Дмитро Багненко зазначив, що факти перешкоджання журналістам у Херсоні – непоодинокі, як і загалом в Україні, оскільки кривдники не несуть належного покарання.

Зазначимо, що 18 січня 2019 року невідомі чоловіки розпилили сльозогінний газ у приміщенні херсонської газети "Новий день", стріляли по вікнах. У цей час у прес-клубі "Нового дня" проходила прес-конференція одеських підприємців. Серед нападників був Кирило Стремоусов (на той час – голова обласного осередку Соціалістичної партії), який також представляється і журналістом.

Спеціальна кореспондентка "Нового дня" та керівниця прес-клубу Олена Нечипуренко коментує: відтоді розслідування не просувається. Стремоусов уже вільно пересувається, хоча в суді йому визначали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і носіння електронного браслета. Після інциденту він навіть сам подавав позов у прокуратуру про нібито перешкоджання йому як журналісту під час події.

"Він завжди фігурує у різних пікантних ситуаціях, де потрібно галасливо відстоювати чиїсь бізнес-інтереси. Натомість, знаючи Дмитра Багненка, я переконана, що він не провокував би напад", – сказала журналістка.

У НСЖУ засудили напад на колегу та закликали поліцію до належних зусиль із розслідування фізичної агресії до працівників ЗМІ.

"Те, що підозрюваний у резонансному інциденті зі стріляниною по прес-клубу тепер кидається з кулаками на журналіста, - це ганьба! - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Чекаємо на оперативну та рішучу реакцію правоохоронців. Чекаємо щонайменше, що підозрюваного в нападах ізолюють від херсонських журналістів".

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