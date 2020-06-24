Кампанія за відставку Авакова має на меті дестабілізацію ситуації та ослаблення позицій Зеленського, – ЗМІ

Відставка глави Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Арсена Авакова несе загрозу правопорядку на вулицях українських міст і може обернуться послабленням позицій Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в статті "Незамінний Аваков. Чому глава МВС - головна опора Зеленського", що опублікована інтернет-виданням Gazeta.ua.

"Замінити цього політичного важковаговика, як висловився про нього прем'єр-міністр, ніким. Крім того, зміна глави МВС різко вдарить саме по Президенту, адже в нинішньому положенні Аваков - єдина опора Зеленського. Останні події в країні показують, що чинний міністр не лише впливає на політичну ситуацію в Україні, а й приймає реальні заходи для вирішення проблем, які знаходяться в межах його компетенції. Як це було в ситуації з епідемією коронавірусу, підтопленнями на Західній Україні, так й у випадку вибуху в столичній багатоповерхівці", - йдеться в публікації.

Автор зазначив, що главу МВС "називають найдосвідченішим і впливовим міністром", який працює вже з другим президентом і четвертим прем'єром (поспіль).

"Зважаючи на те, що відбувається в Кабміні сьогодні, складається відчуття, що в уряду дійсно немає чіткого плану, і майже ніхто з них не хоче нести відповідальність за життя людей і за ситуацію в країні. Однак, на противагу "прозасідавшимся" Аваков завжди блискавично реагує на події. І він завжди в епіцентрі проблеми, щоб об'єктивно оцінити наслідки події і особисто проконтролювати хід рятувальних робіт", - підкреслив автор.

У статті також зазначається, що мета потужної інформаційної компанії за відставку глави МВС - дестабілізація ситуації в країні та послаблення позицій представників влади.

"Однак чергову "м'якотілу маріонетку" в уряді не витягне ані Президент, ані держава в цілому, тим більше - на чолі МВС. Адже твердість ґрунту під ногами Президента забезпечує, по суті, саме це міністерство під керуванням Авакова. І радикалам, і націоналістам зараз здатний протистояти лише глава МВС, чим він і займається - один. А недосвідченого новачка, яких за останній рік з таким ентузіазмом набирали в уряд, вони зжеруть в лічені дні. Що далі? Хаос і беззаконня", - підкреслив автор публікації.