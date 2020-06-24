Люди обурені децентралізацією від влади, – Бойко

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко після зустрічей з мешканцями села Піски Новопсковського району Луганської області заявив, що громадяни обурені так званої децентралізацією.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Для мешканців села Піски так зване укрупнення районів призвело до ряду серйозних проблем. Відстань від райцентру до найвіддаленішого села на Луганщині - досягає 150 км кілометрів. Працює єдина амбулаторія, яка зараз обслуговує 5 сіл, а це понад 5 тисяч осіб. Але в медустанові грядуть скорочення і швидше за все її закриють. Люди скаржаться: зарплати затримуються, і що з ними буде далі вони не розуміють.

"Дуже велика проблема із так званою децентралізацією, коли без відома громад, без відома людей перекроїли межі районів. Люди висловлюють глибоке обурення, непродуманими діям влади. Ми ще раз переконуємося в тому, що будь-яка реформа повинна ретельно продумуватися, готуватися, а не робитися так, як це відбувається зараз", - сказав Бойко.

Він підкреслив, що "Опозиційна платформа - За життя" вимагає зупинити 2-й етап так званої медреформи Супрун, підвищити зарплати лікарям, зупинити закриття медзакладів.

"8 тис. (гривень) зарплати у керівника лікарні, у якого 40 років стажу, це неподобство, це як раз те, що доведеться якомога швидше виправляти", - сказав політик під час зустрічі з медперсоналом.

В рамках поїздки співголова фракції ОПЗЖ зустрівся з місцевими фермерами. Як працювати в умовах нового закону про землю. Як і під що брати кредити, як оновлювати техніку, насіннєвий фонд? - з усіма цими питаннями вони спілкуються до Юрія Бойка.

"Ми мали рацію, коли боролися проти закону про відкриття ринку землі в тому вигляді, в якому він був прийнятий. Тому що сьогодні фермери не в змозі викупити свою землю, не маючи доступних кредитів. Вони змушені вилучати обігові кошти, яких і так не вистачає, і це позначиться на роботі всього господарства. Поки не буде кредитів, цей закон не повинен працювати, тому що лише тоді, коли фермер отримає доступний кредит, він може дозволити собі викупити землю", - підкреслив опозиційний політик.

Юрій Бойко зазначив, що якщо не буде фермерів, то село просто помре. "Ми категорично виступали проти цього закону. Ми подали подання до Конституційного Суду, де вказуємо на те, що відкривати чи ні ринок землі, повинен вирішити український народ і тільки на референдумі. Ми захищали фермерів, і будемо продовжувати боротися за нашу українську землю. Потрібно підтримувати тих, хто трудиться на своїй землі, дає роботу місцевим жителям, розвиває село, а не тих, хто сидить десь далеко за кордоном і звідти намагається скупити нашу землю", - підкреслив співголова ОПЗЖ.