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24 червня 2020, середа, 11:41 382
Політика 2020-06-24T12:15:01+03:00
Українські Новини
Міжнародний експрес перевізник "МДК Експрес" повідомив, що його робота паралізована незаконними діями Слобожан

Міжнародний експрес перевізник "МДК Експрес" повідомив, що його робота паралізована незаконними діями Слобожанської митниці

Анна Рудык
Митниця. Фото: naberejna.com.ua
Митниця. Фото: naberejna.com.ua

З початку червня компанія з міжнародних перевезень "МДК Експрес" піддається систематичним незаконним перевіркам і нападкам з боку посадових осіб митниці. Про це йдеться у зверненнях компанії в Держмитслужбу України, копію яких мають у своєму розпорядженні Українські Новини.

Так, ще 2 червня "МДК Експрес" подала всі необхідні для митного оформлення міжнародних експрес відправлень документи, однак донині жодна посилка не була розмитнена.

Діяльність підприємства фактично повністю паралізована. "Бездіяльність митників, яка полягає в необґрунтованому і незаконному затягуванні митного оформлення, призвела до накопичення вантажів" - повідомляють на підприємстві. Так, в автомобілях під складом експрес перевізника накопичилося понад 10 тонн вантажу. В аеропорту застрягли ще 22 тонни.

У зв'язку зі сформованою ситуацією "МДК Експрес" несе значні матеріальні збитки – вже зараз ця сума перевищує 200 тис. грн. Кожен день "простою" обходиться підприємству ще близько 15 тис. грн.

Крім того, тиск відбувається не тільки на бюрократичному рівні, але і на фізичному. Так, в роботу посадових осіб митного поста "Харків-аеропорт" Слобожанської митниці (на яких і покладено функцію оформлення) постійно втручаються співробітники інших відділів та суміжних служб. Що, за словами адвоката підприємства Сайтарлі Антона, також є правопорушенням.

"МДК Експрес" впевнені, що співробітниками Слобожанської митниці свідомо порушуються всі існуючі законодавчі норми з метою блокувати роботу підприємства. Звернення компанії до виконуючої обов'язки начальника митниці Гончар Н.Н., а також керівника так званої "робочої групи" Водолаги Д. А., результатів не дали. На сьогоднішній день "МДК Експрес" вже звернулося із заявою в правоохоронні органи.

Компанія "МДК Експрес" працює в зоні діяльності Слобожанської (раніше Харківської) митниці з 2015 року.

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