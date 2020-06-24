З початку червня компанія з міжнародних перевезень "МДК Експрес" піддається систематичним незаконним перевіркам і нападкам з боку посадових осіб митниці. Про це йдеться у зверненнях компанії в Держмитслужбу України, копію яких мають у своєму розпорядженні Ук раїнські Новини .

Так, ще 2 червня "МДК Експрес" подала всі необхідні для митного оформлення міжнародних експрес відправлень документи, однак донині жодна посилка не була розмитнена.

Діяльність підприємства фактично повністю паралізована. "Бездіяльність митників, яка полягає в необґрунтованому і незаконному затягуванні митного оформлення, призвела до накопичення вантажів" - повідомляють на підприємстві. Так, в автомобілях під складом експрес перевізника накопичилося понад 10 тонн вантажу. В аеропорту застрягли ще 22 тонни.

У зв'язку зі сформованою ситуацією "МДК Експрес" несе значні матеріальні збитки – вже зараз ця сума перевищує 200 тис. грн. Кожен день "простою" обходиться підприємству ще близько 15 тис. грн.

Крім того, тиск відбувається не тільки на бюрократичному рівні, але і на фізичному. Так, в роботу посадових осіб митного поста "Харків-аеропорт" Слобожанської митниці (на яких і покладено функцію оформлення) постійно втручаються співробітники інших відділів та суміжних служб. Що, за словами адвоката підприємства Сайтарлі Антона, також є правопорушенням.

"МДК Експрес" впевнені, що співробітниками Слобожанської митниці свідомо порушуються всі існуючі законодавчі норми з метою блокувати роботу підприємства. Звернення компанії до виконуючої обов'язки начальника митниці Гончар Н.Н., а також керівника так званої "робочої групи" Водолаги Д. А., результатів не дали. На сьогоднішній день "МДК Експрес" вже звернулося із заявою в правоохоронні органи.

Компанія "МДК Експрес" працює в зоні діяльності Слобожанської (раніше Харківської) митниці з 2015 року.