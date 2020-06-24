Політика держави із залучення інвестицій в лісопереробку збиткова, – Сергій Ліщина

Співвласник підприємства "Українські лісопильні" Сергій Ліщина піддав критиці політику держави в галузі лісопереробки. "Державі варто звернути увагу на проблеми в лісоіндустрії. На тлі відсутності здорової стратегії розвитку лісового господарства, спрямованої на створення різнопланової продукції з максимальною доданою вартістю в Україні, ми стаємо свідками виникнення цілих кластерів кустарних лісопилок і дрібних підприємств, які націлені на примітивну переробку та утилізацію сировини, ніж отримання продукції з високою доданою вартістю", — заявив Сергій Ліщина.

Також, за словами підприємця, в країну заходять нові переробники сировини, які не приносять технологій, а націлені на руйнування вже існуючих підприємств. "Було б справедливо, якщо б у країну прийшли нові технології. Але приклади так званих нових інвесторів говорять про те, що держава про це не дбає", — говорить Сергій Лишина.

На думку підприємця, держава також не звертає увагу на загальносвітові тенденції у боротьбі зі зміною клімату, екологічними проблемами. Він навів дані ресурсу Footprint, згідно з яким населення споживає зараз в 1,75 рази більше, ніж нас може "прогодувати" планета Земля. Це практично дві наших планети. "Маючи в стратегічних партнерах такі країни як Швеція, одна третина ВВП якої припадає на деревообробку, маючи при цьому чистий щорічний приріст лісів, що ми не цікавимося їхнім досвідом, не намагаємося запозичувати найкраще. Володіючи величезним потенціалом, ми за час нашої незалежності так і не змогли його реалізувати", — упевнений Сергій Ліщина.

Так, за словами Ліщини, виникає питання: яку цінність несе будівництво нового переробника лісу в Рівненській області. "Майбутній виробник декларує, що буде експортувати мільйони кубічних метрів деревини. Але побудовану ним підприємство не буде сприяти розвитку лісогосподарського комплексу Рівненської області та збільшення природоохоронної цінності рівненських лісів. Не дозволить вона також знизити витрати виробленої продукції. Ні австрійські, ні шведські, ні фінські влади та власники лісів ніколи б в житті не дозволили будівництво такої сукупності шкідливих виробництв на обмеженій території, як це відбувається в Рівненській області", — каже Сергій Ліщина.

Бізнесмен закликає уряд системно розвивати лісопереробку.

Нагадаємо, що австрійська компанія Kronospan раніше заявляла про намір побудувати в Рівненській області велике деревопереробне підприємство. Ці плани були підтримані губернатором Рівненської області. У той же час в області вже діє декілька аналогічних великих підприємств. Вихід нового створить дефіцит сировини і, в в кінці-кінців, призведе до закриття вже існуючих.

Наприкінці травня голова ініціативної групи мешканців Містечка Андрій Овсійчук повідомив, що за його скаргою Державна екологічна інспекція Поліського округу провела позапланову перевірку ТОВ "Технопривід ІНВЕСТ ГРУП" (підприємство, підконтрольне Kronospan) і виявила ряд порушень в сфері поводження з відходами. Зокрема, будівельні відходи від руйнування цехів колишнього Рівненського заводу тракторних агрегатів вивозили на земельну ділянку поруч із "Рівнеазотом" і фактично скидали в заплаву річки Устя.