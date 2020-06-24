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24 червня 2020, середа, 09:47 373
Політика 2020-06-24T12:00:04+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" уклала договір на поставку олив та мастильних матеріалів прозоро, – АМКУ та Держаудитслужба

"Укрзалізниця" уклала договір на поставку олив та мастильних матеріалів прозоро, – АМКУ та Держаудитслужба

Анна Рудык
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Укрзалізниця за підсумками прозорого конкурсного відбору уклала договір з ТОВ "Корнет Холдінг" на постачання олив та мастильних матеріалів. Відповідність цієї процедури умовам чинного законодавства було перевірено та офіційно підтверджено Антимонопольним комітетом України та Державною аудиторською службою, що відображено в системі ProZorro.


Як повідомляє УЗ, задля уникнення викривлення фактів, Укрзалізниця відкидає маніпуляційні заяви про нібито завищену вартість закупівлі, оскільки ціна договору не є остаточною ціною закупівлі. Договір з ТОВ "Корнет Холдінг" має задовольнити потреби компанії до кінця 2020 року та буде реалізовуватися поетапно через низку замовлень, кожному з яких передує процес моніторингу ринку щодо існуючого рівня цін.

Також в УЗ зазначили, що враховуючи волатильність сировинного ринку, ціна кожного замовлення коригується відповідною додатковою угодою до основного договору. Саме це мало місце у закупівлях 2019 року, коли у системі ProZorro було опубліковано додаткові угоди щодо коригування вартості закупівлі.

Найближчим часом Укрзалізниця розпочне процес підготовки до рамкового тендеру на потреби 2021 року, до якого будуть залучені усі зацікавлені постачальники.

Як раніше повідомлялось, в останні роки штучну монополію в мастильних тендерах Укрзалізниці незмінно утримували два виробника – завжди перемагали київський завод KSM і бердянський Агринол. Тільки в 2018 році ці компанії розділили між собою контракти УЗ на півмільярда гривень. І тільки в цьому році до тендерів допустили нових учасників, що, як зазначають ЗМІ, свідчить про поліпшення ситуації в закупівельній політиці держкомпанії. Так на два останніх тендери Укрзалізниці прийшло чимало учасників: 9 компаній на перший і 12 - на другий.

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