Рада адвокатів України вирішила звернутися до Верховної Ради із пропозиціями внести зміни до законодавства, аби передбачити відповідальність за порушення гарантій адвокатської діяльності, викладених у ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Приводом для такого звернення стали заяви народних депутатів Петра Порошенка і Марії Іонової, які у публічних виступах 15-16 червня ототожнили адвокатів Олександра Бабікова і Андрія Смирнова, які зараз займають посади першого заступника директора Державного бюро розслідувань і заступника керівника Офісу Президента відповідно, з їхніми клієнтами у резонансних кримінальних справах.

«Наступ на демократію зараз відбувається найбільше в судах, і те, що відбувається в суді, розгортається на наших очах в апеляційному суді у справі Януковича. Також, факт цього суду це просто яскраве свідчення реваншу сил антимайдану, цей апеляційний розгляд відбувається тоді, коли Андрій Портнов нарешті зміг відновити контроль над українськими судами, і треба розуміти, що без сприяння пана Зеленського це було б, мабуть, неможливе, тому що і ДБР керує адвокат Януковича», - зокрема заявила Іонова.

РАУ вважає, що адвокатів Бабіковаі Смирнова фактично було охарактеризовано як провідників політичних настанов їхніх клієнтів, звинувачено у використанні владних повноважень на користь їхніх клієнтів, попри те, що вони призупинили адвокатську діяльність відповідно до законодавства.

Під час засідання, Рада адвокатів обговорила згадані виступи народних депутатів України з точки зору дотримання законодавства про адвокатуру, міжнародних стандартів незалежності адвокатської діяльності, а також з урахуванням численних випадків тиску на адвокатів у резонансних справах та перешкоджань для виконання ними професійних обов’язків.

«РАУ констатувала, що такі заклики порушують гарантії незалежності адвокатської діяльності, гарантії кожного на правничу професійну допомогу та доступ до правосуддя. РАУ вважає подібні заклики підставою для подання позовів до їхніх авторів за образу честі, гідності і ділової репутації адвокатів», - наголошується в повідомленні.

Рада звертає увагу на те, що Конституція надає кожному право на професійну правничу допомогу і визнає незалежність інституту адвокатури.

Здійснення права на правову допомогу засноване на дотриманні принципів рівності всіх перед законом та відсутності дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надає можливості адвокатам в Україні працювати незалежно і безперешкодно, українське законодавство і професійна організація адвокатури створюють рівні умови для адвокатської практики в Україні, не встановлюючи жодної дискримінації за ознаками політичних переконань, громадянства або іншими критеріями.