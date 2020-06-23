підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • У "Нацкорпусі" заявили, що у Рівненській області відбулися сутички активістів з титушками і поліцією, - ЗМІ
23 червня 2020, вівторок, 22:52 369
Політика 2020-06-23T23:15:01+03:00
Українські Новини
У "Нацкорпусі" заявили, що у Рівненській області відбулися сутички активістів з титушками і поліцією, - ЗМІ

У "Нацкорпусі" заявили, що у Рівненській області відбулися сутички активістів з титушками і поліцією, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Активісти, Ілля Ківа, Нацкорпус, ОПЗЖ, зіткнення
Активісти прийшли поспілкуватися з нардепом від
Активісти прийшли поспілкуватися з нардепом від "Слуги народу" Сергієм Литвиненком, відзначили в "Нацкорпусе"Фото: nationalcorps.org

У партії "Національний корпус" заявили, що на території 156-го одномандатного округу в Березному Рівненської області на активістів політсили напали близько 100 тітушок під прикриттям поліції. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті "Нацкорпуса".

Як пише Гордон, у партії повідомили, що активісти спільно з громадою прийшли поспілкуватися з нардепом від "Слуги народу" Сергієм Литвиненком, "який хоче провести вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

"Проукраїнських активістів жорстоко побили і затримали. Серед постраждалих – керівник Рівненського відділення "Нацкорпусу" Ігор Сухий. Симптоматично, що депутат Литвиненко заручився підтримкою представника ОПЗЖ Іллі Ківи і його наспіх створеної організації титушек "Патріоти – за життя!". Коментуючи сьогоднішні події в Рівному, сам Ківа в черговий раз облив брудом націоналістичні організації і пообіцяв надати у тому числі і силову підтримку Литвиненку і йому подібним", – сказано в повідомленні.

У Facebook Рівненської організації партійці опублікували відео затримання.

В "Національному корпусі" заявили, що готові до нових зустрічей в Рівному або будь-якому іншому місті України за "ватяними депутатами, тітушками Ківи і особисто з цим псевдоветеранским персонажем з ОПЗЖ".

"Ми не дозволимо дискредитувати українських військових! Такі люди, як Сергій Литвиненко та Ілля Ківа, гідні представляти інтереси суспільства і взагалі бути в парламенті. Вата має піти!" – підсумували в партії.

Більше новин про: Активісти Ілля Ківа Нацкорпус ОПЗЖ зіткнення

Поліція відпустила 15 затриманих за напад на прихи...
Платформа Бойка вимагає припинити переслідування д...
Шарій заявляє, що націоналісти оголосили "сафарі" ...
Влада вбиває промисловість замість її підтримки, –...
Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини
Новини
У "Нацкорпусі" заявили, що у Рівненській області відбулися сутички активістів з титушками і поліцією, - ЗМІ 22:52
Баба робоча: як керівництво "слуг народу" обговорюють депутата Хабібу 22:19
В Одеській міськраді закупили безкоштовних підручників на 13 млн гривень. ДБР проводить обшуки 22:05
У Німеччині на м'ясокомбінаті виявили спалах коронавіруса. Інфіковані більше тисячі осіб 22:01
Негода в Україні. Фото: Держнс
Затоплено будинки, дороги, повалено дерева. Наслідки негоди на заході України 21:57
більше новин
У Німеччині на м'ясокомбінаті виявили спалах коронавіруса. Інфіковані більше тисячі осіб 22:01
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
більше новин
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok