У "Нацкорпусі" заявили, що у Рівненській області відбулися сутички активістів з титушками і поліцією, - ЗМІ

У партії "Національний корпус" заявили, що на території 156-го одномандатного округу в Березному Рівненської області на активістів політсили напали близько 100 тітушок під прикриттям поліції. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті "Нацкорпуса".

Як пише Гордон, у партії повідомили, що активісти спільно з громадою прийшли поспілкуватися з нардепом від "Слуги народу" Сергієм Литвиненком, "який хоче провести вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

"Проукраїнських активістів жорстоко побили і затримали. Серед постраждалих – керівник Рівненського відділення "Нацкорпусу" Ігор Сухий. Симптоматично, що депутат Литвиненко заручився підтримкою представника ОПЗЖ Іллі Ківи і його наспіх створеної організації титушек "Патріоти – за життя!". Коментуючи сьогоднішні події в Рівному, сам Ківа в черговий раз облив брудом націоналістичні організації і пообіцяв надати у тому числі і силову підтримку Литвиненку і йому подібним", – сказано в повідомленні.

У Facebook Рівненської організації партійці опублікували відео затримання.

В "Національному корпусі" заявили, що готові до нових зустрічей в Рівному або будь-якому іншому місті України за "ватяними депутатами, тітушками Ківи і особисто з цим псевдоветеранским персонажем з ОПЗЖ".

"Ми не дозволимо дискредитувати українських військових! Такі люди, як Сергій Литвиненко та Ілля Ківа, гідні представляти інтереси суспільства і взагалі бути в парламенті. Вата має піти!" – підсумували в партії.