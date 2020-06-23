Олексій Ананов: новий рекорд пробок Києва — 2,5 години від кінотеатру "Жовтень" до метро Оболонь

У вівторок, 23 червня, Київ скували традиційні вечірні пробки і ведучий 112.ua Олексій Ананов побив свій рекорд, добираючись 2,5 години від кінотеатру Жовтень до метро Оболонь.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Національна поліція Україна, ви можете якось відрегулювати цей капець на Петрівці?.. Щоб переїхати перехрестя, треба витратити щонайменше годину. Хоч регулювальника поставити можна?!?! ....

У мене новий рекорд: уже 2,5 години від кінотеатру "Жовтень" до метро Оболонь. І я ще не доїхав!"

Київ скували пробки. Скріншот: Facebook/Олексій Ананов