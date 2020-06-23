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23 червня 2020, вівторок, 21:52 6 Думка
Суспільство 2020-06-23T22:30:01+03:00
Українські Новини
Олексій Ананов: новий рекорд пробок Києва — 2,5 години від кінотеатру "Жовтень" до метро Оболонь

Олексій Ананов: новий рекорд пробок Києва — 2,5 години від кінотеатру "Жовтень" до метро Оболонь

Елена Новикова
Затор, 112 канал, Затори в Києві, Затори на дорогах, Олексій Ананов
Олексій Ананов. Фото: Facebook/Олексій Ананов
Олексій Ананов. Фото: Facebook/Олексій Ананов

У вівторок, 23 червня, Київ скували традиційні вечірні пробки і ведучий 112.ua Олексій Ананов побив свій рекорд, добираючись 2,5 години від кінотеатру Жовтень до метро Оболонь.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Національна поліція Україна, ви можете якось відрегулювати цей капець на Петрівці?.. Щоб переїхати перехрестя, треба витратити щонайменше годину. Хоч регулювальника поставити можна?!?! ....

У мене новий рекорд: уже 2,5 години від кінотеатру "Жовтень" до метро Оболонь. І я ще не доїхав!"

Київ скували пробки. Скріншот: Facebook/Олексій АнановКиїв скували пробки. Скріншот: Facebook/Олексій Ананов

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