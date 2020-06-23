Сергій Сидоренко: Болтон злив таємницю диппереговорів з величезною кількістю іноземних лідерів

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон у своїй книзі розкрив секретну урядову інформацію.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Сергій Сидоренко.

Кого мені найбільше шкода в історії з книгою Болтона - це американських дипломатів. Не Помпео, а реальних бійців дипломатії - тих, з кого складається Держдеп.

Адже Болтон не просто розповів світові про дивні пригоди Трампа. Він злив таємницю дипломатичних переговорів з величезною кількістю іноземних лідерів і просто політиків.

З іменами, з датами з деталями.

У тому числі в чутливих регіонах, на кшталт Афганістану чи Близького сходу.

Ви впевнені, що через книгу Болтона ні в кого з них не буде проблем? Що не покотиться чиясь кар'єра чи не виникне гірших загроз через те, що вони десь щось сказали американцям у цілковитій певності, що це лишиться confidential?

Я - не впевнений.

Риторичне питання: чи підвищує це довіру до американських дипломатів у мабутньому?...

Вони вже кілька разів жооорстко потрапили під каток, який намагався розчавити довіру. США - вони, канєш, і в Африці лишаються США, але навіть їх цим прибило сильно.

Спершу - вікілікз восени-2010. Це був як ядерний вибух. Перший прецедент того, як розповіді рядових співрозмовників американських дипломатів стали публічними.

Держдепівці тоді були дуже обурені. Кажуть, мали допомагати тим своїм джерелам, що попав під роздачу. Втім, за роки негатив від цього майже почав затухати... і тут настав 2019.

Скриньку Пандори відкрив Трамп, оприлюднивши транскріпти переговорів із Зеленським, не узгоджуючи це з ним. Було дуже некрасиво. І, думаю, тоді багато хто з топів-іноземців замислився...

Далі - новий рецидив під час процедури імпічменту. Детальні дані про переговори, листування тощо - все вивалили у відкритий доступ, хоча початково принаймні частина дипломатів давали ці свідчення на умовах конфіденційності. Але це все було "лише про Україну".

А тепер - знову вибух. Потужний. По купі країн.

Чому Болтон про це не замислився, коли пішов на цей крок - я, чесно кажучи, геть не розумію.