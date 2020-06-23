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23 червня 2020, вівторок, 20:01 435
Вибори 2020-06-23T22:30:03+03:00
Українські Новини
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера

У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера

Елена Новикова
Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел
Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко лідирує в рейтингу кандидатів на посаду мера столиці, майже вдвічі випереджаючи найближчого конкурента. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного громадською організацією "Передові правові ініціативи".

За Віталія Кличка готові проголосувати 35% опитаних з числа тих, хто має намір брати участь у голосуванні і вже визначиться з вибором. На другому місці — Микола Тищенко з "Слуги народу" з 18,8%. У першій п'ятірці кандидатів також Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності" (8%), самовисуванець Андрій Пальчевський (6,5%), Нестор Віталій з ВО "Батьківщина" (6%). Інші кандидати набрали менше 5%.

Кияни позитивно оцінили роботу Віталія Кличка та його команди по боротьбі з COVID-19. Зокрема, 62,6% назвали діяльність мерії як "дуже ефективну" або "скоріше ефективну". "Команда мера оперативно забезпечила необхідні закупівлі для медиків і організувала їм доплати з міського бюджету. Також кияни звертають увагу на якісну комунікацію міського голови та регулярне інформування щодо ситуації з COVID-19", — повідомляють автори дослідження.

У порівнянні з попереднім соцопросом, який проводився місяць тому, збільшилося число киян, які вважають, що президент Володимир Зеленський на майбутніх виборах мера Києва мусить підтримати Кличка. Так вважають 33% респондентів. На другому місці щодо президентської підтримки виявився Микола Тищенко (22,5%), на другому місці — Олександр Ткаченко (7,1%).

Соцдослідження було проведено 21 червня 2020 року методом телефонного інтерв'ю. Всього було опитано 15155 респондентів — мешканців Києва у десяти районах столиці у віці старше 18 років. Похибка репрезентативності не перевищує 1,5%.

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