Виповнилося 6 років невиконаній обіцянці Кличка запустити швидкісний трамвай на Троєщину

16 травня 2014 року тоді ще кандидат в мери Києва, голова політичної партії "УДАР" Віталій Кличко пообіцяв через 1,5 року запустити швидкісний трамвай на Троєщину. Через 6 років, станом на 24 червня 2020 року, обіцянка так й залишилася невиконаною.

Про дану обіцянку раніше повідомляла як прес-служба політичної партії "УДАР", яку очолює Кличко, так і багато засобів масової інформації.

Нагадаємо, 7 жовтня 2014 року на прес-конференції головний спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віктор Петрук заявив, що проект запуску швидкісного трамвая на Троєщину є недоцільним через значні витрати, більшу частину з яких займуть витрати на будівництво мосту між правим берегом і Троєщиною - близько 4,6 млрд гривень.

А 29 липня 2016 року в ефірі одного з телевізійних каналів Кличко повідомив про недоцільність будівництва трамвайної лінії на Троєщину. Але пообіцяв, що замість трамваю на житловий масив побудують гілку метрополітену.