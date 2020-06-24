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  • Виповнилося 6 років невиконаній обіцянці Кличка запустити швидкісний трамвай на Троєщину
24 червня 2020, середа, 06:21 5
Політика 2020-06-24T06:45:01+03:00
Українські Новини
Виповнилося 6 років невиконаній обіцянці Кличка запустити швидкісний трамвай на Троєщину

Виповнилося 6 років невиконаній обіцянці Кличка запустити швидкісний трамвай на Троєщину

Сергій Паламаренко
Віталій Кличко, Мер Києва, КМДА, Троєщина, Швидкісний трамвай
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

16 травня 2014 року тоді ще кандидат в мери Києва, голова політичної партії "УДАР" Віталій Кличко пообіцяв через 1,5 року запустити швидкісний трамвай на Троєщину. Через 6 років, станом на 24 червня 2020 року, обіцянка так й залишилася невиконаною.

Про дану обіцянку раніше повідомляла як прес-служба політичної партії "УДАР", яку очолює Кличко, так і багато засобів масової інформації.

Нагадаємо, 7 жовтня 2014 року на прес-конференції головний спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віктор Петрук заявив, що проект запуску швидкісного трамвая на Троєщину є недоцільним через значні витрати, більшу частину з яких займуть витрати на будівництво мосту між правим берегом і Троєщиною - близько 4,6 млрд гривень.

А 29 липня 2016 року в ефірі одного з телевізійних каналів Кличко повідомив про недоцільність будівництва трамвайної лінії на Троєщину. Але пообіцяв, що замість трамваю на житловий масив побудують гілку метрополітену.

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