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23 червня 2020, вівторок, 17:34 9
Верховна Рада і партії 2020-06-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
Влада вбиває промисловість замість її підтримки, – Бойко

Влада вбиває промисловість замість її підтримки, – Бойко

Ірина Дорофейчук
Юрій Бойко, Промисловість, ОПЗЖ, Куп'янський силікатний завод
Юрій Бойко в Харківській області. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко в Харківській області. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко під час відвідування Куп'янського силікатного заводу в Харківській області заявив, що чинна влада вбиває промисловість, а "людям, які хочуть щось створити, не те що не допомагає, а лише створює проблеми".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Бойко підкреслив, що держава повинна допомагати таким підприємствам, проте замість підтримки вони навпаки отримують проблеми. "Цей завод, який був зупинений і його вже готувалися порізати на металобрухт, власники відродили з нуля. Було відкрито виробництво цегли, зараз готується виробництво газобетону. Підприємство забезпечує 150 робочих місць з перспективою зростання до 400. Це, безумовно, добре. А погано те, що держава таким заводам, таким людям, які хочуть щось створити, не те що не допомагає, а створює проблеми", – сказав народний депутат.

Він зазначив, що абсолютно безглузда економічна політика нинішньої влади гальмує розвиток промисловості.

"Є багато речей, які потрібно негайно усувати. Це стосується і податкового пресу, і закону, який накладає додаткові податки навіть на непрацююче виробниче приміщення, і вартості транспортних послуг. Все це разом вимагає коригування, тому що інакше промисловість не відродити. Необхідне втручання, в тому числі, і парламенту – сподіваюся, правляча більшість отямиться і повернеться обличчям до реального сектора економіки. Потрібно починати з нехай невеликих, але конкретних кроків. І тоді робочі місця будуть створюватися не лише на папері, а й у житті", – сказав Юрій Бойко.

"Я абсолютно переконаний, що реальний сектор економіки, промислові підприємства – це майбутнє нашої країни. Немає країн, які стали успішними тільки за рахунок аграрного сектора. Промисловість у нас є, і її треба розвивати. Це лінія, яку ми будемо проводити", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

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