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  • Україні необхідно терміново вводити тарифоутворення для модернізації енергомереж, – експерт
23 червня 2020, вівторок, 16:54 164
Економіка 2020-06-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
Україні необхідно терміново вводити тарифоутворення для модернізації енергомереж, – експерт

Україні необхідно терміново вводити тарифоутворення для модернізації енергомереж, – експерт

Ірина Дорофейчук
Електроенергія, Аріель Коен, Центр енергії природних ресурсів і геополітики, CENRG, Стимулююче тарифоутворення
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Директор Центру енергії, природних ресурсів та геополітики (Center for Energy, Natural Resources and Geopolitics, CENRG) Аріель Коен у рамках 7-го Саміту Українсько-американської робочої групи заявив, що Україна вже зараз потребує перегляду методик тарифоутворення в електроенергетиці та впровадження підходу, який буде стимулювати інвесторів вкладати кошти в модернізацію електромереж.

Про це повідомило інтернет-видання Діло.ua.

"Україні категорично необхідно вже сьогодні вводити тарифоутворення, яке дозволить модернізувати енергомережі у відповідності зі стандартами XXI століття - Smart Grid мережі. Сьогодні у світі проводиться масштабна діджіталізація та автоматизація, інфраструктура оснащується на високому технічному рівні. І це буде абсолютно інша енергомережа", - зазначив Аріель Коен.

За інформацією міжнародного енергетичного експерта, українські електромережі були побудовані в минулому столітті. "Українські мережі на 60-80% морально та фізично застаріли. Необхідні великі роботи з модернізації", - додав Коен.

На думку експерта, ключовими факторами для залучення інвесторів є передбачуваність і стабільність умов ведення бізнесу в державі.

"Що стосується енергійного сектору, витрати та інвестиції мають значні обсяги. І тому дохід і повернення відбуваються протягом тривалого часу. Нам необхідно створювати стабільні привабливі умови для інвесторів", - підкреслив Коен.

Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю.

На думку ЄВА, при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB-регулювання, а саме - уникнути поділу бази активів на нову і стару та впровадити єдину ставку, рівну середньозваженої вартості капіталу WACC.

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