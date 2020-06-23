підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Електроважмаш" спростував повідомлення ЗМІ про страйк на підприємстві
23 червня 2020, вівторок, 15:19 153
Економіка 2020-06-23T16:15:03+03:00
Українські Новини
"Електроважмаш" спростував повідомлення ЗМІ про страйк на підприємстві

"Електроважмаш" спростував повідомлення ЗМІ про страйк на підприємстві

Ірина Дорофейчук
Електроважмаш, Віктор Бусько, Страйкування
Державне підприємство
Державне підприємство "Електроважмаш". Фото з відкритих джерел

Державне підприємство (ДП) "Електроважмаш" спростувало інформацію про страйк на підприємстві, котра поширювалась у засобах масової  інформації 22 червня. Джерелом подібного фейка на підприємстві назвали окремих олігархів, які прагнуть зупинити повернення підприємства під контроль держави.

Про це йдеться у повідомленні "Електроважмашу".

"Насправді, як було повідомлено раніше офіційними представниками держпідприємства, сьогодні вранці відбулася зустріч колективу заводу з виконуючим обов'язки генерального директора Віктором Буськом", - повідомили на підприємстві.

Діалог працівників підприємства з Бусько стосувався строків погашення заборгованостей із виплати заробітної плати. Так затримані 12,6% зарплат за квітень та вся зарплата за травень будуть сплачені до середи, 24 червня (включно).

Після зустрічі працівники підприємства повернулися до роботи в цехах, завод продовжує працювати у штатному режимі.

Як вважають на "Електроважмаші", масована атака в ЗМІ щодо підприємства є  спробою окремих олігархів не дати можливості повернути підприємство під контроль держави.

Нагадаємо, що "Електроважмаш" входить до програми великої приватизації. Наразі керівництво заводу реалізує ряд заходів щодо виведення підприємства з критичного стану та стабілізації його фінансового стану, що є запорукою залучення стратегічного інвестора на підприємство.

Більше новин про: Електроважмаш Віктор Бусько Страйкування

Вибух на Позняках: завали розібрали, загиблих більше не виявлено
В Україні більшість областей не готові до пом'якшення карантину
Новини
У західних регіонах України можуть посилити карантинні обмеження, — Ляшко 16:05
Поліція склала 2,2 тис. адмінпротоколів за порушення правил самоізоляції за 3 місяці 16:01 Документ
У Міносвіти планують розпочати навчальний рік для першокурсників з 17 вересня 15:36
Польща відновила міжнародне залізничне сполучення 15:27
"Електроважмаш" спростував повідомлення ЗМІ про страйк на підприємстві 15:19
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
більше новин
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok