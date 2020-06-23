"Електроважмаш" спростував повідомлення ЗМІ про страйк на підприємстві

Державне підприємство (ДП) "Електроважмаш" спростувало інформацію про страйк на підприємстві, котра поширювалась у засобах масової інформації 22 червня. Джерелом подібного фейка на підприємстві назвали окремих олігархів, які прагнуть зупинити повернення підприємства під контроль держави.

Про це йдеться у повідомленні "Електроважмашу".

"Насправді, як було повідомлено раніше офіційними представниками держпідприємства, сьогодні вранці відбулася зустріч колективу заводу з виконуючим обов'язки генерального директора Віктором Буськом", - повідомили на підприємстві.

Діалог працівників підприємства з Бусько стосувався строків погашення заборгованостей із виплати заробітної плати. Так затримані 12,6% зарплат за квітень та вся зарплата за травень будуть сплачені до середи, 24 червня (включно).

Після зустрічі працівники підприємства повернулися до роботи в цехах, завод продовжує працювати у штатному режимі.

Як вважають на "Електроважмаші", масована атака в ЗМІ щодо підприємства є спробою окремих олігархів не дати можливості повернути підприємство під контроль держави.

Нагадаємо, що "Електроважмаш" входить до програми великої приватизації. Наразі керівництво заводу реалізує ряд заходів щодо виведення підприємства з критичного стану та стабілізації його фінансового стану, що є запорукою залучення стратегічного інвестора на підприємство.