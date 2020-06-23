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23 червня 2020, вівторок, 14:27 9
Суспільство 2020-06-23T15:00:02+03:00
Українські Новини
Розчаровані в Зеленскому в основному стали виборцями Бойка, – гендиректор КМІС

Розчаровані в Зеленскому в основному стали виборцями Бойка, – гендиректор КМІС

Ірина Дорофейчук
Президент України, КМІС, Володимир Зеленський, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Володимир Паніотто
Володимир Паніотто. Фото: ukrinform.ua
Володимир Паніотто. Фото: ukrinform.ua

26% виборців, що розчарувалися в нинішньому Президенті України Володимирі Зеленському, переважно стали прихильниками лідера "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Юрія Бойка.

Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто в інтерв'ю інформаційному агентству "Укрінформ".

За словами соціолога, істотна частина людей, які голосували за Зеленського, незадоволена його зовнішньополітичним курсом.

"Ті 26%, які розчарувалися у чинному Президентові, стали переважно виборцями Бойка. І це саме ті люди, які невдоволені курсом на Європейський Союз", – пояснив Паніотто.

При цьому гендиректор КМІС зазначив, що в Україні "зросла кількість людей, які за незалежний шлях і позаблоковість".

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, опубліковані дані соцопитування Центру соціального моніторингу, згідно з якими рейтинг "Слуги народу" знизився до 30,5%, а рейтинг ОПЗЖ виріс до 18,7%. Також до парламенту проходять "Європейська солідарність" (12%) та "Батьківщина" (9,7%).

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