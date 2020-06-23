Проректор Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), професор, доктор політичних наук Інна Костиря висловила думку щодо онлайн-навчання і подальших перспектив вищих навчальних закладів на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Пандемія коронавірусу та прогнозована друга хвиля восени цього року ставить в невідомість долю всієї вищої школи як в Україні, так і в світі. Ніхто зараз не може спрогнозувати яким чином відбуватиметься навчання восени цього року. Одні планують повністю перевести навчання восени в онлайн, інші планують поєднувати онлайн та традиційне викладання, а ще інші вже зараз відкривають двері університетів, щоб викладачі та студенти змогли адаптуватися до навчального процесу в умовах карантинних обмежень восени цього року. Втім, дослідження у Британії показують, що студенти не готові платити за навчання в університетах онлайн і розглядають можливість відтермінувати вступ до університетів. А окремі професори говорять, що навчання онлайн просто знищить вищу освіту.

В Україні лише готуються до проведення вступної кампанії, втім як студенти, так і університети мають надію розпочати очне навчання восени, хоча й з можливими певними обмеженнями.

Одними з перших свої двері для студентів відкрили університети в Норвегії, хоча й з певними обмеженнями – відстань між людьми повинна складати не менше метра, обмежена кількість осіб одночасно в приміщеннях університету тощо. Відповідно є обмеження щодо кількості студентів, які можуть відвідувати заняття, бібліотеки чи інші приміщення студентського містечка. Норвезькі урядовці переконані, що відкриття зараз університетів дозволить викладачам та студентам підготуватися до осіннього семестру, коли прогнозують другу хвилю коронавірусу. Втім, передбачають, що навчання буде відбутися в змішаному вигляді – онлайн та традиційно в аудиторії.

Британські ж університети планують повернутися частково до традиційного викладання в аудиторіях студентських містечок восени. Університети планують, що навчання відбуватиметься в змішаному режимі – онлайн та традиційно. Зокрема, Імперський коледж планує поєднувати такі методи викладання, зокрема для тих, хто не зможе приїхати до студентського містечка запропонують високоякісне та захопливе онлайн навчання. В університеті переконані, що така змішана система навчання буде захопливою, інноваційною та, щонайбільш важливо, безпечним підходом для студентів та викладачів в ці непевні часи.

Так, наприклад, студентам-медикам запропонують практикуватися в інвазивній радіології з використанням спеціального шолому віртуальної реальності. Студентам-геологам запропонували вивчати геологію за допомогою віртуальної моделі острова Сардинія. В коледжі теж зараз планують яким чином забезпечити соціальне дистанціювання в студентському містечку, скільки одночасно працівників і студентів можуть перебувати одночасно на території університету. Втім, в коледжі думають і про те, коли зможуть більше забезпечити традиційне навчання в аудиторіях і соціальне життя в студмістечках. Про початок змішаного навчання в новому семестрі восени заявили і багато американських коледжів. Зокрема, вони планують запропонувати студентам онлайн-курси, курси онлайн наживо та змішані курси онлайн з лабораторними роботами в аудиторіях.

Не всі студенти в захваті від можливого навчання онлайн восени цього року. Британський Сервіс вступу до університетів та коледжів провів дослідження і оцінює, що близько 10% студентів готові відкласти початок свого навчання у вишах через небажання вчитися онлайн замість перебувати і вчитися в студентських містечках та проводити активне соціальне життя. Стурбованість же відсутністю традиційного навчання та соціального життя в студмістечках, відповідно до дослідження, висловили близько 20% абітурієнтів у Британії. Особливо, коли уряд заявив, що студенти повинні платити повністю за навчання незалежно від того, буде воно відбуватися онлайн чи ні.

Висловлюють своє занепокоєння переходом викладання в онлайн і окремі професори. Так, відомий дослідник італійського Відродження, професор Нуччо Ордіне, висловив занепокоєння через тотальну пропаганду онлайн навчання. Професор вважає, що дистанційне навчання – це дешевий замінник справжньої освіти, який не здатен задовольнити жагу знань, привернути студента до культури. На його думку, зараз перехід в онлайн вимушений, щоби врятувати навчальний рік. Проте його лякають заяви про те, що тепер ми не зможемо повернутися до традиційної освіти, і що максимум на який ми можемо розраховувати – це на гібридне (змішане) викладання.

Професор наголосив, що студенти – це живі люди, які як і викладачі, потребують діалогу, спілкування і життєвого досвіду спільного навчання. За його словами, сьогодні ми розуміємо як ніколи, що реальні відносини між людьми перетворюються в предмет розкоші.

Професор наводить приклад, що еліти спрямовують своїх дітей в коледжі і університети, де ставка робиться на відносини між людьми, а не на технології. За таких умов, в майбутньому в багатих студентів буде висококласне очне повноцінне навчання, а в менш заможних – стандартизована освіта через відео та віртуальні канали.

В Україні ж переважна більшість університетів з більшим чи меншим успіхом власними силами змогла закінчити навчальний рік з використанням доступних безкоштовних онлайн-інструментів та дистанційного навчання. Проте варто зазначити, що більшість з них були зовсім не готовими для цього. Переведення частини навчального процесу в онлайн з використанням доступних безкоштовних інструментів можливий як тимчасовий захід задля безпеки. Втім, для якісного дистанційного навчання через онлайн технології потрібні значні зусилля, нові підходи до навчання, достатній період часу та значні кошти, яких в українських університетів просто немає. Навіть західні університети зіштовхнулися з проблемою фінансів, то що ж говорити нашим рідним вишам. З певністю можу казати, що переведення навчання в онлайн в Україні точно погіршить якість і задоволення від навчання.

Є ще один важливий аспект, що пов'язаний з онлайн-навчанням. В своїй минулій колонці "Проблеми університетів крізь горизонт подій коронавірусу" я звертала увагу на глобальну проблему з переведенням навчання в онлайн. Це проблема постає перед усіма університетами як у світі, так і в Україні, в них виникає питання чи готові будуть студенти платити таку ж плату за навчання, якщо воно повністю чи частково відбуватиметься онлайн. Також це стає проблемою для студентів, адже навчання в будь-якому університеті, особливо у відомих на весь світ, це не лише про курси та дипломи, а й про соціалізацію, знайомства та дружні зв’язки, атмосферу студентського містечка, цікаве суспільне життя і різноманітні суспільні проекти.

Я цілком погоджуся зі своїми західним колегами про те, що тотальне переведення навчання онлайн погіршить якість освіти, оскільки позбавляє і студентів, і викладачів тих переваг, які вони мають через особисте живе спілкування та взаємодію, участь в спільних проектах та роботах тощо. І хоча онлайн можливий як тимчасовий чи частковий інструмент для освіти, особливо в такі непевні часи як пандемія коронавірусу, повноцінно замінити очне навчання, соціальну взаємодію, живе спілкування, навчання в аудиторії чи лабораторії він не здатен.

Людина – це соціальна істота, їй потрібна взаємодія і спілкування з собі подібними. Студенти повноцінно можуть відчути насолоду від навчання та студентського життя тільки тоді, коли вони можуть зустрічатися та спільно проводити час як під час навчання, так і у вільний від нього час.