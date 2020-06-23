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  • В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш
23 червня 2020, вівторок, 12:30 425
Політика 2020-06-23T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш

В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш

Анна Рудык

Розмови про те, що нібито коронавірус може передаватися через питну воду, не мають під собою ніяких підстав. Так прокоментував розмови про роль в епідемічній ситуації питної води, що з'явилися після включення Рівно міста, де посилили карантинні заходи, директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш.

"Я із впевненістю скажу, що через водопровідну воду заразитися COVID неможливо! Поясню чому: місто Рівне має всю чисту воду з артезіанських свердловин. З глибини 100 -110 метрів. Це – закрита система. Контактів з людьми і довкіллям – мінімум", - наголосив він.

Крім того, вода, перед тим як потрапити у мережу проходить очистку і знезараження. "Відповідно до санітарних норм в нашій воді повинен бути залишок хлору. Відповідної концентрації, щоб він не був шкідливий для здоров’я. Ми в Рівному знезаражуємо воду гідрохлорідом натрію марки “А”. І ще спочатку карантину, з березня-місяця, збільшили дозу гідрохлоріду до 0,6 мг на літр", - наголосив він.

Що стосується стану міст і сіл з поверхневим водопостачанням – природні водойми мають інсоляцію. Тобто вплив сонцячної радіації унеможливлює розвиток вірусів. Загроза поверхневих вод може бути лише бактеріальною. І вимагає відповідних заходів очистки води саме від бактеріального забруднення або паразитарного.

За словами фахівця, інформація стосовно небезпеки від води стосувалася Парижу. Але там є роздільна система питного водопостачання (на технічну і питну воду). "Тому, згадана інформація скоріш, була думкою, аніж правдою", - впевнений він

Андрій Карауш нагадав, що коронавірус не скидує своїх обертів в багатьох місцях. Навпаки – ще більше охоплює велику кількість людей. Не тільки в Україні, але й в Пекіні ввели карантин. Нажаль, поки данність така. І поки світ не створить ліки -  ми будемо мати відповідну картину.

Довідка: Андрій Карауш - протягом 8 років очолює підприємство РОВП ВКГ "Рівнеоблводоканал", має три вищі освіти і є одним з найкращих консультантів з питань очищення та транспортування води в Україні.

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