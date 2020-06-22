підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Судова влада
  • Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємства?
22 червня 2020, понеділок, 21:55 412
Судова влада 2020-06-22T23:00:02+03:00
Українські Новини
Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємст

Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємства?

Елена Новикова
Док миколаївського заводу
Док миколаївського заводу "Океан". Фото з відкритих джерел

Сьогодні в Печерському районному суді розглядалося питання про зняття арешту з суднобудівного підприємства "Океан". Очікуваного зняття арешту не відбулося.

Власник суднобудівного і судноремонтного підприємства Василь Капацина вважає, що суд став інструментом спланованої атаки.

Арешт на миколаївський суднобудівний завод "Океан" був накладений за клопотанням Генеральної прокуратури України в січні 2020 року з формулюванням "щоб зберегти стратегічний об'єкт для держави". Хоча держава не має ніякої частки у власності підприємства. Завод був проданий Фондом держмайна у 2000-му році нідерландській компанії Damen Shipyards Group. Після цього підприємство кілька разів перепродували.

До 2016-го підприємство входило до складу групи компаній російського олігарха Ігоря Юсуфова, колишнього міністра енергетики РФ, пов'язаного зі структурами "Газпрому", і було доведено до банкрутства. Роботу заводу було припинено, а заборгованість по зарплаті для більш ніж 1000 працівників складала 90 млн грн.

Тільки у 2018 році після закінчення процедури банкрутства завод виставили на відкриті торги, і він був викуплений торговим домом "Аннона", що належить Василю Капацині.

Підставою для арешту став єдиний допит слідчим прокурором ГПУ Ігоря Ігнатова, фігуранта кримінальних справ, пов'язаних з рейдерськими захопленнями. У цих свідченнях Ігнатов стверджує, що "Океан" належить офшорній компанії Zonel Operations Limited, а банкрутство було проведено з порушенням процедури. "Більше ніякого додаткового слідства прокуратура не проводила. Для арешту заводу їй виявилося достатньо дезінформації", - говорить Капацина.

Через накладений прокуратурою арешт завод "Океан", який з 2019-го року тільки почав відновлювати виробництво, знов опинився ізольований від глобального ринку. За словами власника, розірвано п'ять іноземних контрактів.

На зустрічі з колективом підприємства 19 червня 2020 року Василь Капацина заявив, що за його інформацією Генпрокуратура має намір передати майно заводу до Нацагенції з пошуку та управління активами (АРМА).

В інтерв'ю головному редактору "Цензор.нет" Юрію Бутусову власник заводу "Океан" розповів, в якому фінансовому стані купував підприємство.

Більше новин про:

В Україні зросла кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину
Ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються, — НБУ
Новини
Іран передасть "чорні скриньки" збитого літака МАУ у Францію 22:05
Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємства? 21:55
Постраждалих в результаті зсуву немає. Фото: dsns.gov.ua
В Івано-Франківській області стався зсув: від транспорту відрізані села 21:47
У Львівській області відновлюють пасажирські перевезення 21:36
Смерть цуценят на рейс МАУ. Тварин переправляли для продажу в Канаді 21:00
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
більше новин
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok