Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємст

Сьогодні в Печерському районному суді розглядалося питання про зняття арешту з суднобудівного підприємства "Океан". Очікуваного зняття арешту не відбулося.

Власник суднобудівного і судноремонтного підприємства Василь Капацина вважає, що суд став інструментом спланованої атаки.

Арешт на миколаївський суднобудівний завод "Океан" був накладений за клопотанням Генеральної прокуратури України в січні 2020 року з формулюванням "щоб зберегти стратегічний об'єкт для держави". Хоча держава не має ніякої частки у власності підприємства. Завод був проданий Фондом держмайна у 2000-му році нідерландській компанії Damen Shipyards Group. Після цього підприємство кілька разів перепродували.

До 2016-го підприємство входило до складу групи компаній російського олігарха Ігоря Юсуфова, колишнього міністра енергетики РФ, пов'язаного зі структурами "Газпрому", і було доведено до банкрутства. Роботу заводу було припинено, а заборгованість по зарплаті для більш ніж 1000 працівників складала 90 млн грн.

Тільки у 2018 році після закінчення процедури банкрутства завод виставили на відкриті торги, і він був викуплений торговим домом "Аннона", що належить Василю Капацині.

Підставою для арешту став єдиний допит слідчим прокурором ГПУ Ігоря Ігнатова, фігуранта кримінальних справ, пов'язаних з рейдерськими захопленнями. У цих свідченнях Ігнатов стверджує, що "Океан" належить офшорній компанії Zonel Operations Limited, а банкрутство було проведено з порушенням процедури. "Більше ніякого додаткового слідства прокуратура не проводила. Для арешту заводу їй виявилося достатньо дезінформації", - говорить Капацина.

Через накладений прокуратурою арешт завод "Океан", який з 2019-го року тільки почав відновлювати виробництво, знов опинився ізольований від глобального ринку. За словами власника, розірвано п'ять іноземних контрактів.

На зустрічі з колективом підприємства 19 червня 2020 року Василь Капацина заявив, що за його інформацією Генпрокуратура має намір передати майно заводу до Нацагенції з пошуку та управління активами (АРМА).

В інтерв'ю головному редактору "Цензор.нет" Юрію Бутусову власник заводу "Океан" розповів, в якому фінансовому стані купував підприємство.