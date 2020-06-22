Оленич витратив 1,5 млрд із бюджету на проекти-пустушки, - ЗМІ

Директор Департаменту земельних ресурсів КМДА Петро Оленич ще на посаді заступника департаменту ІТ КМДА пролобіював виділення 1,5 млрд гривень з міського бюджету на проекти, які вже реалізовані і за набагато меншу вартість.

Про це на своєму сайті повідомляє видання "КП в Україні".

“Навичка освоювати бюджетні гроші Петро Оленич практикував ще не будучи главою департаменту, а тільки з позиції заступника. У березні 2017 він був приставлений до Назарова заступником начальника департаменту ІТ КМДА. Дива, звичайно ж, не відбулося, і, як свідчать дані внутрішнього аудиту, молода команда разом з Оленичем теж взяла участь у розкраданні бюджетних грошей", - йдеться в статті.

Як повідомляє видання, одна з програм, на яку були виділені гроші - проект відкритого земельного кадастру, який пізніше Оленич буде піарити вже на посаді голови департаменту земельних ресурсів.

"Петро Оленич дуже понятійно "зарекомендував себе на хлібних посадах в КМДА. За два роки своєї роботи в різних департаментах він вивів через своє комунальне підприємство більше мільярда гривень. Вони були витрачені на непотрібне місту програмне забезпечення та різний дріб'язок. Крім того, Оленич затіяв небувалу інвентаризацію київської землі, яку за бюджетні гроші проводить підвідомче йому комунальне підприємство. Це при тому, що КМДА має повну інформацію про інвентаризацію київських земель з 1998 року в електронному вигляді. Тобто ніяка інвентаризація землі столиці не потрібна", - повідомляється в статті.

Крім цього, зазначає видання, Оленич провів через Київраду документ, що дозволяє йому в 2019 році освоїти на теми землеустрою майже 1,4 млрд гривень зі столичної скарбниці. Відповідну програму затвердили без звіту про виконання аналогічної програми, яка стартувала ще у 2016 році.

"Петро Оленич також запевняв депутатів Київради, що фінансування "старої програми" передбачалося в розмірі 1,5 млрд гривень. А це, якщо вірити офіційним документам, - явна брехня. У 2016 році передбачалося за п'ять років досягти того ж ефекту, витративши лише 184,9 млн гривень, з яких тільки 129,9 млн грн - зі столичної скарбниці. Тепер же Програму використання та охорони земель Києва (на 2019-2021 роки) збираються фінансувати в небувалих досі обсягах і виключно за рахунок столичних платників податків", - підсумував видання.