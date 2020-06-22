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22 червня 2020, понеділок, 19:44 14
Верховна Рада і партії 2020-06-22T21:15:01+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" назвала "ідіотською витівкою збоченої фантазії" прапор ЛГБТ на Батьківщині-Матері

"Платформа Бойка" назвала "ідіотською витівкою збоченої фантазії" прапор ЛГБТ на Батьківщині-Матері

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, Батьківщина-мати, ОПЗЖ, Прапор ЛГБТ

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) засуджує і вимагає притягнути до відповідальності всіх осіб, що причетні до провокаційної витівку ЛГБТ-спільноти з монументом "Батьківщина-Мати" в Києві напередодні 22 червня - Дня пам'яті та скорботи.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Сьогодні пам'ять Великої Перемоги намагаються принизити і зганьбити. Різномасті "громадські активісти", які живуть на зарубіжні гранти, глумляться над символами, що втілюють велику жертву і народний подвиг. Збочені фантазії штовхають їх напередодні початку війни демонструвати свої прапори над пам'ятником Батьківщині-Матері, в жалюгідній та образливій спробі привернути увагу до своїх занепадницьких ідей", - вказано в заяві партії.

В ОПЗЖ підкреслили, що "своїми ідіотськими витівками подібні "активісти" свідомо грають на руку політикам, які намагаються вдихнути нове життя в ідеологію націоналістичного реваншизму і руйнування традиційних сімейних цінностей. Тим, хто переписує історію, виправдовує злочини нацизму, героїзує злочинців і колаборантів. Тим, хто відмовляється святкувати День Перемоги і принижує ветеранів Великої Вітчизняної війни. Провокації нових конфліктів лише допомагають партії війни перетворити ксенофобію, насильство і нетерпимість у державну політику".

Нагадаємо, 22 червня 1941 року назавжди увійшло в історію нашої держави як день початку страшної війни - Великої Вітчизняної війни. Вона принесла народу біль, жертви і страждання. Разом з іншими народами наші діди та батьки зламали хребет нацизму. Перемога дісталася високою ціною - на фронтах Великої Вітчизняної воювали понад 7 млн українців. Багато з них не повернулися додому до своїх родин. Сьогодні ми шануємо їх пам'ять і подвиг, з болем згадуємо про мільйони загиблих.

"Опозиційна платформа - За життя" заявляє про неприпустимість переписування історії. Ті, хто знущається над народною пам'яттю, провокують конфлікти і протистояння, повинні понести заслужене покарання. Ми вимагаємо притягнути до відповідальності всіх причетних до мерзенної провокаційної витівки з пам'ятником Батьківщина-Мати. Ми будемо і далі боротися проти спроб викривити історію України. Ми виступаємо за мирний діалог і політичне врегулювання збройного конфлікту на Донбасі на основі виконання Мінських угод. Наше завдання принести Україні мир і знову об'єднати країну", - підсумували в заяві ОПЗЖ.

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