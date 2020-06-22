Україні варто лібералізувати політику громадянства і надавати громадянство інвесторам – юристи

Україні варто лібералізувати політику щодо громадянства і передбачити можливості надання громадянства інвесторам в українську економіку за прикладом західних країн.

Про це повідомили під час брифінгу голова та заступник Комітету НААУ з міжнародного права Віталій Власюк та Ольга Поєдинок, передають Українські Новини.

«Україна оголошує курс на лібералізацію державної політики в сфері множинного громадянства. Множинне громадянство або подвійне громадянство – реальність сучасного світу. У світі стає менше кордонів, ми живемо в епоху міграції, інтернаціональних сімей. Наразі у парламенті є президентський законопроект №2590, розгляд якого визначений як невідкладний проте його розгляд відкладається», - повідомила Ольга Поєдинок.

Причинами цього вона назвала неготовність частини суспільства і застереження, що це може загрожувати національним інтересам.

Водночас, законопроект має допомоги українцям, які працюють або навчаються за кордоном, повернутися на батьківщину і не приховувати своє громадянство іншої країни.

Зокрема, вказаний законопроект скасовує таку автоматичну підставу для втрати українського громадянства, як добровільне набуття громадянства іншої держави.

«Це достатньо радикальний, але обгрунтований крок назустріч множинному громадянству», - вважає Ольга Поєдинок.

Також пропонується що при набутті українського громадянства не матимуть відмовлятися від свого громадянства особи, які відстоювали незалежність і територіальну цілісність Україні і є громадянами держави-окупанта та зазнають переслідування в такій державі.

Перелік таких держави буде затверджений Кабінетом міністрів, і визначена таким чином група їх громадян отримає змогу набувати українського громадянства, приймаючи присягу громадянина України.

За пропозицією експертів, цей законопроект має бути допрацьований, аби не дискримінувати за принципом громадянства осіб, які перебувають на публічній службі. Наразі його редакція не враховує особливість залучення іноземців до державної служби в Україні.

Окрім того, чутливим питанням є примусова паспортизація українців на тимчасово окупованих територіях і в Криму.

«На жаль, не враховуються випадки набуття недобровільного примусового автоматичного або фактично недобровільного російського громадянства мешканцями окупованих територій і Криму. Російська паспортизація, з точки зору міжнародного права, повинна бути кваліфікована однаково і в Україні і в оцінках міжнародних партнерів: такі дії мають сприйматися як неправомірні і такі що не тягнуть наслідків для цих осіб», - вважає Ольга Поєдинок.

Віталій Власюк вважає, що українське громадянство варто надавати системним інвесторам в українську економіку в спрощеному порядку.

«Ми як адвокати і юристи-міжнародники готові долучатися долібералізації державної політики множинного громадянства і пропонуємо розглянути опцію спрощення набуття українського громадянства для інвесторів. Цепоширена практика за кордоном, і Україна могла б пропонувати іноземним інвесторам сприятливі умови для ведення бізнесу і пов’язати це з набуттям громадянства. Багато країн давно пропонують такі умови, і це абсолютно прагматична внутрішня політика. На нашу думку, варто передбачати подібні опції при внесенні правок в законодавство», - вважає Віталій Власюк.

Як відомо, законопроект 2590 внесений у грудні 2019 року. законопроект, зокрема, передбачає визначення категорій осіб, які для набуття громадянства України замість подання зобов'язання припинити іноземне громадянство матимуть право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства. До таких осіб належатимуть особи, які уклали контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України; мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; особи, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою України; особи, які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, що зазнали у країні своєї громадянської належності переслідувань через політичні переконання, що підтверджується документом, виданим Міністерством закордонних справ України; діти таких осіб.