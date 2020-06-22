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22 червня 2020, понеділок, 19:20 13
Судова влада 2020-06-22T21:15:02+03:00
Українські Новини
Суд засудив командира батальйону ОУН до 2 років в'язниці за погром банків

Суд засудив командира батальйону ОУН до 2 років в'язниці за погром банків

Тетяна Зотова
позбавлення волі, Шевченківський райсуд Києва, Микола Коханівський, Батальйон ОУН
Микола Коханівський. Фото: Українське Фото
Микола Коханівський. Фото: Українське Фото

Шевченківський районний суд м. Києва оголосив рішення по справі лідера Добровольчого руху "Організація українських націоналістів" (ОУН) Миколи Коханівського. Коханівського засудили до 2 років позбавлення волі з відстрочкою виконання на 1 рік як "умовний термін". А цивільний позов про компенсацію збитків залишили без розгляду, оскільки представники позивача не з'явилися на судове засідання.

Про це повідомив веб-сайт телеканалу Громадське ТБ.

Коханівського судили по справі про погром у відділеннях російських банків в Україні в 2016 році. 20 лютого 2016 року в Києві представники Добровольчого батальйону ОУН закидали камінням будівлю "Сбербанку Росії". Також активісти закидали камінням і увірвалися до відділення "Альфа-банку".

Нагадаємо, 21 жовтня 2017 року поліція затримала Коханівського за підозрою у стрільбі з пневматичної зброї. Як розповіла телеканалу дружина Коханівського, її чоловік застосував зброю під час бійки з колишнім командиром одного із взводів "Правого сектора" Русланом Качмалой з позивним "Рем".

23 жовтня 2017 року в цьому суді Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 9:30 24 жовтня. Таке рішення було прийнято через те, що прихильники підозрюваного заблокували зал суду, щоб не допустити правоохоронців, які зобов'язані доставити Коханівського до ізолятору тимчасового утримання.

Вже в ніч з 23 на 24 жовтня в залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього прихильники Коханівського змушені були залишити будівлю через вікна, які вони вибили. Згодом активісти повернулися в зал суду та почали розбивати меблі.

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