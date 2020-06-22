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  • Якщо не знімуть голову Держкосмосу, депутати можуть вимагати звільнення міністра Петрашка, — Наумович
22 червня 2020, понеділок, 18:46 317
Політика 2020-06-22T21:00:02+03:00
Українські Новини
Якщо не знімуть голову Держкосмосу, депутати можуть вимагати звільнення міністра Петрашка, — Наумович

Якщо не знімуть голову Держкосмосу, депутати можуть вимагати звільнення міністра Петрашка, — Наумович

Елена Новикова
Володимир Усов. Фото: nkau.gov.ua
Володимир Усов. Фото: nkau.gov.ua

Близько ста народних депутатів із усіх парламентських партій та груп, представлених у парламенті, підписали звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка з приводу некомпетентності очільника Держкосмосу на займаній посаді. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці відомий український правозахисник та блогер Сергій Наумович.

Парламентарі повідомляють у депутатському зверненні, що з моменту обрання Володимира Усова на посаду Голови Державної космічної агенції у січні 2020 року на час випробувального терміну, новий очільник стратегічного підприємства не лише не довів свою компетентність і професійність, а й саму відповідність займаній посаді.

За п’ять місяців діяльності новий Голова Державної космічної агенції не лише не представив стратегій розвитку агенції та галузі, а й будь-якого іншого плану.

Разом з тим чинний голова ДКА відомий у медіа гучними корупційними скандалами. Зокрема, він не заповнив в офіційній декларації численні статки та іноземні активи, зокрема, американську компанію Kwamb.io.inc, частки в чотирьох українських фірмах та дві квартири. Також компанії Усова фігурують у кримінальних справах про вимивання коштів Миколаївської ОДА. Інформацію про розслідування цієї корупційної афери є на сайті ДБР, однак СБУ досі не провела спеціальну перевірку Голови ДКА.

Згідно цих фактів та невідповідності Володимира Усова займаній посаді, народні обранці вимагають відсторонити його від виконання обов’язків і звільнити із посади.

"Абсолютний чемпіон по кількості підписів народних депутатів під зверненням до прем’єр-міністра Шмигаля з проханням звільнити чиновника… Така кількість автографів під депутатським зверненням – це прецедент. Очевидно, що це – сигнал міністру, і наступного разу нардепи можуть спробувати зібрати підписи під вимогою звільнити самого міністра", - пише Сергій Наумович.

Серед народних обранців другий тиждень триває збір підписів у зверненні до Уряду з вимогою відсторонення голови Державної космічної агенції Володимира Усова з посади через некомпетентність та корупційне минуле. Нагадаємо, минулого тижня про це ж звернення народних обранців повідомляв на своїй сторінці у Facebook адвокат і громадський діяч Масі Найєм.

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